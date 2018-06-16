Коротко и классно! Как носить стрижку боб и дерзкое каре — учимся у звезд

Летом наши сердца требуют перемен: у некоторых даже появляется смелость кардинально сменить имидж. К примеру, отрезать длинные волосы, над которыми тряслись годами. Мы собрали лучшие образы звезд с короткой прической, которые смело можно показать своему стилисту. Суперполезные советы по укладке, лучшие уходовые и стайлинговые средства и много других полезных секретов, которые пригодятся в уходе за бобом или каре, ищи в нашем материале!

Каре и боб — в чем разница?

Боб: у лица оставляют длинные пряди и укорачивают длину на затылке. На наш взгляд, такая стрижка идеальна на лето: с ней точно не будет жарко, ведь шея теперь освобождена от плена длинных волос. Еще один неоспоримый плюс: идет она практически всем без исключения. Длинные пряди у лица помогут скорректировать овал: кому надо — удлинить, другим — сгладить квадратный подбородок.

Каре:всю шевелюру равняют под одну длину, с которой, кстати, можно и поэкспериментировать. Если ты счастливая обладательница густых волос, то бунтарский рваный срез и каскадная стрижка подойдут как нельзя лучше. Если же волосы тонкие и лишены объема, тогда лучше отдать предпочтение ровному срезу, иначе никакая укладка не поможет создать видимость густой шевелюры. От суперкороткого каре до середины скул лучше отказаться, если у тебя достаточно тяжелый подбородок. В противном случае лицо станет только еще более квадратным. А вот универсальная длина до середины шеи визуально вытянет овал и облегчит нижнюю часть лица.

Укладка

Чтобы каре и короткий боб выглядели идеально, над ними придется хорошенько поработать феном, утюжком и плойкой. Выбор укладкиоставляем на свое усмотрение. Голливудские кудри, прямые волосы, зачес назад или пляжные волны — наши фавориты.

Для того чтобы укладка держалась дольше и не нуждалась в ежедневном обновлении, тебе стоит обзавестись стайлинговыми средствами. Термозащита поможет избежать пагубного воздействия высоких температур. Сухой шампунь продлит жизнь трехдневной укладке и оттянет мытье головы. Соляной текстурирующий спрей — гениальное изобретение человечества, работает не хуже соленой морской воды и океанского бриза. С ним создать идеальные пляжные локоны в домашних условиях — дело на пять минут.

Почему каре и боб — это плохая идея

Прежде чем ты бросишься в омут с головой и отрежешь драгоценную длину, хотим предупредить о паре нюансов, которые стоит учесть перед кардинальной сменой имиджа. Мир удобных хвостов и пучков будет для тебя закрыт на какое-то время. Как и большинство высоких укладок.

Укладка и стайлинговые средства станут неизменными спутниками, если ты все же решишься на боб или каре. Как ты, скорее всего, догадалась, волосы со всем этим мощным косметическим арсеналом станут несвежими в два раза быстрее, а мыть их придется чаще.

Утяжки и плойки — твои новые лучшие друзья. Если будешь пренебрегать использованием термозащиты каждый раз при работе с ними, то испортишь волосы. Появления посеченных кончиков лучше не допускать, ведь обкорнать и без того короткие волосы на пару испорченных сантиметров, увы, теперь не удастся. Так ты только испортишь гармоничный образ и правильную длину стрижки, которые создал стилист. К счастью, сбежать от испорченных волос тебе помогут средства с силиконами и натуральными маслами в составе.

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Фото: Shutterstock, пресс-служба L'Oreal Professionnel, Instagram