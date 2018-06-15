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Четырехлетняя дочь Ким Кардашьян нарастила волосы
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Четырехлетняя дочь Ким Кардашьян нарастила волосы 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт заметили в Нью-Йорке с нарощенными волосами. Об этом сообщает Daily Mail.
Четырехлетнюю Норт Уэст сфотографировали с матерью по дороге в магазин сладостей Dylan's Candy Bar в Манхэттене. Длинные волосы девочки были выпрямлены и уложены в конский хвост — популярную прическу в стиле актрисы и певицы Арины Гранде. На ребенке были ярко-розовый спортивный костюм, белые кроссовки бренда ее отца Yeezy и разноцветные бусы из конфет.
Норт Уэст — старшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста. У нее есть младшие брат Сейнт и сестра Чикаго.
В мае участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян перекрасила волосы в честь празднования четвертой годовщины свадьбы с рэпером Канье Уэстом. «Я снова стала блондинкой. Блонд — любимый цвет волос Канье, и я покрасилась в честь нашей годовщины», — сказала 37-летняя Кардашьян.
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