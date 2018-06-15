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Без макияжа, прически и в обтягивающих легинсах: Альбина Джанабаева поделилась видео со своей тренировки
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Без макияжа, прически и в обтягивающих легинсах: Альбина Джанабаева поделилась видео со своей тренировки 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: WMJ.ru
39-летняя Альбина Джанабаева показала, как она работает над фигурой.
В свои 39 лет мама двоих сыновей Альбина Джанабаева может похвастаться такой стройной фигурой, которой позавидуют многие девушки. Но осиная талия и подтянутые формы — не дар природы, а результат упорных тренировок в спортзале. Несколько часов назад в своем Instagram певица разметила видео из зала, на котором она выполняет ряд упражнений. У Альбины нет ни макияжа, ни прически, ни сексуальных концертных нарядов. Но от этого певица выглядит лишь моложе, согласна?
«Молодец, держишь форму, Валере тоже нужно с тобой вместе заниматься»; «Ну теперь все понятно!Почему Вы в такой прекрасной форме! Вот он труд»; «Всегда глядя на вас у меня появляется стимул и желание работать и идти вперед»; «Фигура — шик»; «Умничка в тонусе себя держите», — оставляют комментарии фолловеры.
А как ты поддерживаешь себя в форме?
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Фото:Instagram
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