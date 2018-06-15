Эпиляция, ботокс, пластика: как ухаживают за собой знаменитые футболисты

Знаменитые футболисты привлекают к себе не меньше внимания, чем голливудские звезды, так что и выглядеть они должны ничуть не хуже. В связи с начавшимся чемпионатом мира «КВ» решил выяснить, к каким процедурам прибегают спортсмены и какие продукты они используют, чтобы заключать многомиллионные рекламные контракты с лучшими мировыми брендами и нравиться поклонницам.

Бьюти-средства

Утверждения, что косметика — дело исключительно женское, остались далеко в прошлом, и некоторые футбольные звезды не стесняются рассказывать, какие бьюти-продукты им нравятся.

Я люблю делать маску для лица. Делаю это в одиночестве и, конечно, не выкладываю фото в Instagram. Ну знаете, лечь в кровать, включить телевизор, нанести на лицо маску — после трудного дня это именно то, что нужно!

— делится 43-летний Дэвид Бекхэм, который даже запустил собственную линию средств для мужчин под названием House 99.

По словам бывшего игрока, ежедневно он использует несколько средств: крем для области вокруг глаз, крем для рук и стайлинговое средство для волос.

А вот 33-летний коллега Бекхэма Криштиану Роналду не прочь и опубликовать в Instagram фото с маской на лице. По крайней мере, он делал это, когда рекламировал косметику одного из японских брендов.

Криштиану Роналду

Ботокс

Никто из мужественных парней не признается вам, что боится морщин и регулярно колет ботокс, но эксперты уверяют, кто, к примеру, Роналду делает эту процедуру в области лба и глаз.

Несколько лет назад журналисты обратили внимание и на метоморфозы Уэйна Руни : лицо британского спортсмена резко стало намного более гладким, а брови «взлетели».

По мнению прессы, ботокс колет и Серхио Рамос , а все для того, чтобы немного приподнять брови и сделать взгляд более открытым. Словом, эта процедура у футбольных звезд весьма популярна.

Серхио Рамос

Пластическая хирургия

Много слухов ходит о внешности Криштиану Роналду: в прессе пишут, что футболист делал ринопластику, однако эксперты не могут сказать это с полной уверенностью. По их словам, черты лица звезды могли просто немного измениться с возрастом.

В ринопластике заподозрили и все того же Серхио Рамоса: по наблюдениям поклонников, его нос в период начала карьеры казался больше.

Златан Ибрагимович и сейчас не может похвастаться изящным носом, однако, по мнению некоторых бьюти-экспертов, лучший бомбардир шведской сборной слегка корректировал его с помощью пластической хирургии — раньше горбинка на носу спортсмена была более заметной.

Златан Ибрагимович, 2008 год Златан Ибрагимович, 2017 год Криотерапия

Многие спортсмены активно делают холодовые процедуры для восстановления суставов и мышц. Игроки британского клуба «Лестер Сити» вообще всей командой ежедневно ходят в криокамеру, которая оборудована на их тренировочной базе.

Там жутко холодно, но это помогает восстановить мышцы,

— говорит Джейми Варди , одна из главных звезд команды.

А Криштиану Роналду установил криокамеру стоимостью 45 тысяч евро в своем мадридском особняке. Говорят, впервые он попробовал эту процедуру в спортзале и очень ей проникся.

Фейс-фитнес

Не знаем, практикует ли Криштиану Роналду эти упражнения в реальной жизни, но четыре года назад футболист снялся в рекламе японского тренажера для фейс-фитнеса под названием Pao — необычного и диковатого, как многие из азиатских бьюти-изобретений.

Тренажер напоминает крылья чайки, его нужно держать во рту и быстро кивать головой: производители утверждают, что это отличная тренировка для мышц лица. Сам футболист в рекламном ролике этот процесс не демонстрирует, а лишь восторженно смотрит на устройство.

Пересадка волос

В футбольном мире ни для кого не секрет, что в 2011 году начавший лысеть Уэйн Руни сделал пересадку волос. Спортсмен, к слову, этого и не скрывает, его лицо даже красуется на сайте лондонской клиники, где и прошла процедура.

Некоторых ребят не волнует, что волос становится меньше. Но я признаю, что, когда смотрел по утрам в зеркало, думал: «Черт возьми, ты лысеешь, хотя совсем молодой парень». Не хочется терять все волосы, особенно когда тебе 20 с небольшим. Меня это слегка напрягало. Тогда я задумался: почему бы не сделать пересадку волос?

— признавался Руни.

Уэйн Руни, 2010 год Уэйн Руни, 2012 год Коррекция бровей

И снова нельзя не упомянуть про Криштиану Роналду. Журналисты уверены, что брови футболиста не были бы такими выразительными, если бы он регулярно не доверял работу над ними специалисту.

А в 2015 году футбольные фанаты обратили внимание на изменившиеся брови Уэйна Руни.

Он что, оставил в покое свои волосы и принялся за брови?

— стали тогда писать интернет-пользователи.

Уэйн Руни с сыном

Виниры

Зубы полузащитника «Барселоны» бразильца Филиппе Коутиньо, кажется, так белоснежны, что светятся в темноте. Нетрудно догадаться, что и он решился на установку виниров.

Филиппе Коутиньо (справа)

Пресса подсчитала, что в свою улыбку Криштиану Роналду вложил не меньше 25 тысяч долларов. В юности футболист не мог похвастаться ни ровными зубами, ни белой эмалью.

Эпиляция

Футболисты, конечно, не пловцы и не бодибилдеры, удалять волосы с тела они вовсе не обязаны. Однако главные метросексуалы мирового футбола с удовольствием это делают. Простите, но мы снова про Криштиану Роналду. Десять лет назад одна из бывших подруг спортсмена рассказала, как именно он борется с растительностью на теле:

Он любит, чтобы его тело было гладким, и даже пользуется кремом для удаления волос. А еще он использует очень много увлажняющего лосьона, минимум два раза в день,

— заявила девушка, добавив, что в доме Роналду множество зеркал и он «постоянно собой любуется».