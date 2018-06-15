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Короче, Склифосовский: 3 самые модные стрижки, которые нравятся мужчинам
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Короче, Склифосовский: 3 самые модные стрижки, которые нравятся мужчинам 

Карельские вести 15 минут назад
Существует мнение, что мужчины предпочитают девушек с длинными волосами. И желая угодить представителям сильного пола, мы отращиваем косы, подстригая кончики всего на пару миллиметров. Но, как оказалось, есть несколько вариантов коротких стрижек, к которым сильный пол точно неравнодушен.
Скажем сразу, бриться под ноль или оставлять всего пару сантиметров не стоит — такие экстремальные варианты пользуются популярностью лишь у небольшого процента мужчин. Да и на этот смелый шаг могут пойти далеко не все девушки, что тоже хорошо! Мы предлагаем тебе несколько вариантов стрижек, которые будут смотреться женственно и сексуально. А был ли мальчик
Короткая стрижка короткой стрижке рознь. И если ты решилась отрезать локоны, то не нужно идти на радикальные меры. Хотя выбрить висок ты можешь, но при этом у лица должны быть длинные волосы (доходить до середины щеки), чтобы ты могла делать разные укладки: убирать назад, приглаживать гелем, перекидывать на одну сторону или завивать. Голову с плеч
Вот уже несколько лет подряд не сдает своих лидирующих позиций каре. Правда, каждый сезон оно немного видоизменяется. Сейчас на пике удлиненный вариант (кончики касаются плеч) с обязательным наличием челки, которая может быть прямой (чуть выше или ниже бровей), косой, длинной, но только не очень короткой и густой. Это отталкивает мужчин сразу же! Спанч Боб  Стрижка боб тоже претерпела изменения, сейчас она больше напоминает классическое каре. Однако это все-таки короткий боб — длина волос до середины шеи и ровный срез. Стилисты говорят, что даже тонкие и жидкие волосы при такой стрижке обретут объем.
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