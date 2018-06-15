Тримминг собак

Красивая и ухоженная собака — радость для хозяина. Для того чтобы она всегда сохраняла отменный внешний вид, за ней необходимо правильно и своевременно ухаживать. Подрезание когтей, осмотр зубов — это лишь малая часть гигиенических процедур. Одна из основных — уход за шерстью. При этом, если некоторых собак достаточно просто подстричь, других необходимо тримминговать. Что такое тримминг и кому он нужен?

Некоторые породы собак в процессе эволюции и развития потеряли способность линять. К ним относится ряд терьеров — например, скотч и эрдель; шнауцеры — ризеншнауцер, цвергшнауцер, а также многие другие породы собак с жесткой шерстью. Однако шерсть таких собак тоже имеет свой жизненный цикл, поэтому ее необходимо вовремя удалять.

Почему не стрижка? Жесткошерстных собак не рекомендуется просто подстригать. Все дело в том, что волос после стрижки у таких животных становится тонким, редким, ломким, может сбиваться в колтуны. Иногда собака даже может поменять окрас: черные волосы становятся бурыми, серыми, шерсть светлеет и тускнеет.

Некоторые владельцы убеждены, что ухаживать за шерстью жесткошерстной собаки не обязательно. Это серьезное заблуждение. Свалявшаяся шерсть образует плотный панцирь, который не дает коже дышать и провоцирует развитие грибков на коже. При этом растущая новая шерсть под «панцирем» становится мягкой, тонкой и редкой. В таком случае, для того чтобы вернуть красивый внешний вид шерсти, потребуется ее полностью сбрить, правда, процесс восстановления самого волоса будет достаточно длительным.

Что такое тримминг?

Тримминг собак — процедура удаления отмерших волос путем выщипывания. Многие всерьез считают, что это больно и неприятно, однако на самом деле они не правы.

Профессиональный тримминг абсолютно безболезнен и не доставляет питомцам никаких неприятных ощущений.

Более того, привыкая, животные с удовольствием проходят эту процедуру.

Когда проводят тримминг? Первый тримминг жесткошерстным щенкам проводится в возрасте 4–6 месяцев. А далее его повторяют каждые полгода. Многое зависит от породы и индивидуальных особенностей конкретной собаки, но в среднем жизненный цикл волоса составляет 4–7 месяцев. Определить, когда пора делать тримминг, легко: собака приобретает неряшливый вид, волоски шерсти становятся тонкими, выбиваются из общей массы, топорщатся в разные стороны. Тримминг благотворно влияет на качество шерсти собаки. Новые волосы становятся сильнее и жестче, они блестят. Поэтому владельцы выставочных собак подщипывают шерсть питомцам каждые 1–2 недели, чтобы сохранить аккуратный вид собаки и улучшить качество волоса.

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Виды тримминга

Тримминг бывает двух типов:

Механический при помощи пальцев, он называется плакинг;

Посредством специального ножа — триммера.

Также тримминг может различаться по степени интенсивности:

Легкий тримминг проводится каждые 2–3 месяца. Специалист удаляет лишь омертвевшие волоски, не прореживая остевой волос;

Полный тримминг проводится 2–3 раза в год — тогда отмерший волос удаляют полностью. Он подходит, если регулярно не проводится легкий тримминг.

Выбирая специалиста по триммингу, в первую очередь обратите внимание на его работы. Лучше всего, если вам смогут дать рекомендации заводчики, ветеринарный врач или знакомые, которые уже пользовались его услугами.

Важно обращать внимание не только на результат работы, но и на то, как мастер ведет себя с «клиентом».

Увы, нередко собаку стригут и триммингуют в наморднике насильно, не обращая внимания на поведение животного. Стоит ли говорить, как это может сказаться на психическом здоровье собаки?

Самостоятельно провести тримминг без опыта и подготовки не получится. Существует множество тонкостей того, как правильно выщипывать волосы. Если вы хотите тримминговать вашу собаку без посторонней помощи, стоит окончить соответствующие курсы груминга.

Фотографии: Коллекция/ iStock

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