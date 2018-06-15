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5 минут — и готово: стильные укладки с помощью утюжка, фена и плойки + видеоинструкции
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5 минут — и готово: стильные укладки с помощью утюжка, фена и плойки + видеоинструкции 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Фен Dyson Supersonic
Цена: от 29 990 руб. Благодаря особым разработкам гаджет не дает волосам перегреваться, защищает их естественный блеск, фиксирует прическу. Фен суперлегкий и почти бесшумный, оснащен двумя насадками: smoothing nozzle высушивает волосы и задает укладку по форме без статики, диффузор обеспечивает легкие пляжные волны.
Щипцы GP WIDE PRO Harizma
Цена: от 1 490 руб. Благодаря гладкому гальваническому покрытию пластин выпрямляет волосы без заломов, защищает от перегрева.
Автоматический керлер Philips StyleCare Prestige BHB876
Цена: от 8 990 руб. Достаточно разместить прядь в центре прибора, нажать кнопку — и локон готов. Разные режимы температуры и регулировка направлений завивки обеспечат вас новыми кудряшками каждый день!
Расческа с ионизацией Satin Hair 7 BR730 Braun
Цена: от 2 490 руб. Прибор для тех, кто мечтает расчесать волосы и получить укладку по форме без статики. Во время работы расчески можно услышать небольшое шипение. Не бойтесь, это так активно трудятся волшебные ионы. Это они позволяют снять электростатическое напряжение и дарят моментальный блеск. Расческу можно взять в поездку, у нее для этого есть специальный дорожный фиксатор. Чистить гаджет тоже очень легко, он разбирается на части.
Щетка для выпрямления волос CB7400 Remington
Цена: от 2 990 руб. Расческа выпрямляет волосы, при этом сохраняя их естественный объем, а еще убирает статику. Такую работу обеспечивают три температурных режима и керамические щетинки для плавного скольжения.
Расческа-выпрямитель Brush & Straight SF7510 Rowenta
Цена: от 3 990 руб. Выпрямляет волосы, задает легкий объем и придает сияние прядям. Чудеса творят встроенная расческа cashmere-keratin с натуральной щетиной, функция ионизации, плавающие пластины, восемь температурных режимов на выбор.
Вращающаяся плойка In Styler Sokany
Плойка вращающаяся In Styler Sokany в магазине «Хит покупки», цена: от 2 690 руб. Эта плойка — инновационное изобретение, которое поможет каждый день создавать потрясающие укладки всего за несколько минут. Плойка имеет вращающийся цилиндр и подогреваемую щетку для быстрого равномерного распределения тепла. Гаджет позволяет придать форму локону, моделировать и разглаживать волосы. Модные прически 2018 года:
Семь причесок, с помощью которых можно сузить лицо Самые модные прически весны: хвосты, пучки и не только Девять самых модных женских причесок весны-2018
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