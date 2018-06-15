Микроблейдинг: все, что вы должны знать

Чем отличается микроблейдинг от татуажа? Какой результат ждать после процедуры и когда вернуться на коррекцию? Корреспондент BeautyHack Татьяна Королева тестирует процедуру микроблейдинга бровей в салоне Brow Up! & Make Up и делится впечатлениями.

Процесс

Процедура микроблейдинга бровей начинается с местного обезболивания, для чего на брови наносят мазь-анестетик (в моем случае это был гель DF Skincare Gel на основе лидокаина). Через 20 минут можно приступать к основной части. Мастер рисует эскиз будущих бровей сначала карандашом, чтобы согласовать форму, а затем подбирает нужный пигмент и тип лезвия, которым будет его наносить. Лезвие напоминает плоскую кисть с иголочками. У меня светло-русые волосы, поэтому оттенок бровей я попросила сделать на два тона темнее волос с пепельным подтоном. Краску в Brow Up используют американскую марки SofTap. Мы договорились сделать имитацию волосков, для чего пигмент надо наносить отрывистыми короткими движениями по росту волос на глубину примерно 1 мм. Еще один вариант нанесения пигмента — «дымка» — выбирают в том случае, когда своих бровей нет совсем или они очень тонкие.

Эскиз карандашом

Результат эскиза

Манипула с лезвием

Далее мастер вставляет лезвие в ручку-манипулу и начинает «кровавое» дело: так как на коже делают микронадрезы, на поверхность выступает «кровяная роса». Процесс можно назвать неприятным, но степень дискомфорта зависит от вашего «болевого порога», от стороны лица (на левой больнее) и от стадии процедуры (к концу ты привыкаешь и почти не чувствуешь боль). Кроме того, в середине процедуры мастер снова наносит обезболивающую мазь.

На обработку двух бровей уходит примерно 40 минут. Затем волоски полностью покрывают той же краской, чтобы пигмент проник в надрезы, куда, возможно, не попал в процессе. В финале краску снимают. Брови, конечно, «горят» и выглядят неестественно ярко, но это надо просто перетерпеть: через несколько дней (в моем случае через три) весь дискомфорт сойдет на нет, а цвет угаснет до естественного. Но с цветом не уйдет четкость формы, которая обычно стирается вместе с краской. На протяжении 7-10 дней после процедуры брови надо обрабатывать аптечным вазелином (чтобы корочки на месте порезов не пересыхали), но ускорять процесс заживления с помощью специальных мазей (например, Бепантена) не рекомендуется. Также первые пару дней брови лучше не мочить и не подставлять под прямые солнечные лучи.

Коррекция

Ее обязательно нужно сделать не менее, чем через 28 дней после основной процедуры (стоимость коррекции уже учтена в первой процедуре). Это важный и необходимый этап, который дает мастеру возможность подкорректировать свою первоначальную работу. Например, за месяц цвет бровей может потеплеть, и тогда нужно будет нейтрализовать потепление холодным пигментом, и наоборот. Если где-то образовались пустоты, мастер пройдется по ним «блейдом» еще раз.

Результат

Перманент держится, в среднем, 6 месяцев (от 4 до 8) — это зависит от скорости обновления кожи, от возраста человека (чем старше, тем медленнее сходит), от жирности кожи (чем жирнее, тем быстрее сойдет краска).

Чем отличается микроблейдинг от татуажа

Главное отличие — в пигментах. В микроблейдинге используют состав на основе самого красителя, молекулы воды и молекулы глицерина. Пигмент вводится неглубоко и легко вымывается. В состав татуажа, помимо красителя, входит молекула спирта, которая «разъедает» все вокруг себя и впечатывает пигмент в кожу.

В отличие от татуажа, оттенок бровей после микроблейдинга не синеет, не краснеет, не зеленеет, а просто постепенно становится светлее до полного выхода пигмента.

Техника нанесения примерно одинаковая: в некоторых салонах микроблейдинг выполняют татуажными машинками, все зависит от привычки мастера.

Что: Микроблейдинг бровей

Где: Brow Up! & Make Up в ТЦ «Лотте плаза», browup.ru Мастер: Анастасия Лазарева

Цена: 12 000 руб.

Текст: Татьяна Королева