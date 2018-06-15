Какими должны быть идеальные женские ягодицы?

Красивая фигура может быть подарком природы, но к ягодицам это не имеет никакого отношения. Красивая попа — это результат работы над собой, выполнения упражнений для ягодиц и правильного питания.

Визиты в зал не являются обязательным условием, можно накачать попу в домашних условиях, но для этого потребуется основательно потрудиться.

Идеальная женская попа должна быть упругой и подтянутой, не иметь на себе растяжек и целлюлита, в последнее время обязательным критерием красоты стал объем ягодиц. Многие девушки недовольны видом своих ягодиц, некоторые из них предпочитают ссылаться не генетику и бездействовать. Но практика доказывает, что накачать попу может каждая женщина, даже с самыми неблагоприятными для этого природными данными.

Идеальная попа — это спортивная попа, если ты хочешь добиться такого результата, то привыкай неукоснительно соблюдать несколько правил:

Физическая активность. Меньше сиди на месте, как можно больше двигайся — прогуливайся пешком, разговаривай по телефону стоя, а не сидя, перестань пользоваться лифтами и эскалаторами;

Делай упражнения для попы. Тренировки должны проходить не менее трех раз в неделю, для того, чтобы привести ягодиц в тонус, будет достаточно обыкновенных приседаний, для заметного увеличения объема нужно тренироваться с утяжелением;

Регулярно пользуйся скрабом. Скрабы и пилинги нужны для противостояния целлюлиту и повышения упругости кожи. Регулярный уход делает кожу более гладкой, каждая процедура по уходу за кожей на ягодицах должна заканчиваться контрастным душем;

Массаж ягодиц. Можно обратиться к профессиональному массажисту и периодически проходить курсы процедур, также можно делать массаж самостоятельно после каждого приема душа. Эффективность процедуры повышается при использовании антицеллюлитных кремов и масел, их нужно использовать даже при отсутствии целлюлита, средства делают кожу более упругой;

Сбалансированное питание. Большинство девушек склонны к появлению лишнего веса, поэтому питание должно быть умеренным. При этом сидеть на жесткой диете и увеличивать объемы попы одновременно не получится, для увеличения мышечных тканей организм должен получать достаточное количество белка и других питательных веществ;

Дополнительные тренировки. Для красоты ягодиц полезно заниматься бегом, аквааэробикой, прыжками на скакалке, эти занятия должны стать дополнением к основным тренировкам.

Выполнение всех рекомендаций непременно принесет результат и сделает ягодицы идеальными, предметом гордости и объектом впечатленных взглядов окружающих. В последнее время стандарты женской красоты претерпели некоторые изменения, пресловутые 90-60-90 рассматриваются, как пережиток прошлого. Для определения объема идеальной попы все чаще используется формула, предложенная профессором университета Ланкашира доктором Мэннингом. Для вычисления идеального объема бедер (ОБ) нужно измерить объем талии (ОТ), если разделить ОТ на ОБ, то результат должен составить не более 0,7.

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Обладательницы такого объема могут похвастаться идеальной фигурой вне зависимости от результатов измерения в сантиметрах. Окружность талии не должна составлять пресловутые 60 см, главное — это пропорция. При соблюдении вышеупомянутой пропорции фигура будет выглядеть гармоничной и соблазнительной при любых параметрах.

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