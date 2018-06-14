Тест-драйв средств для волос из рекламы: что действует, а что обман?

Часто можно услышать в рекламе, что средства для волос сделают настоящее чудо и позволят вам вырастить пышную шевелюру. Но так ли это на самом деле? Косметический обозреватель Эми Девидсон решила проверить на себе, что из этих средств работает, а что нет. МедикФорум приводит для вас ее впечатления от использования самых разных методов по уходу за волосами. Дэвидсон пишет о том, что она издевается всегда над рекламой шампуня, когда женщины машут волосами, заявляя, что шампунь сделал их такими густыми, поэтому она решила проверить на себе разные средства, чтобы узнать, действуют ли хоть какие-то из них, хотя бы на половину того, что заявлено в рекламе.

1. Добавки для волос

Девидсон рассказывает, что она верит знаменитостям, которые говорят, что им помогают добавки в пищу, которые влияют на красоту волос. Она давно смотрела разные БАДы, отмечая, что неплохо было бы на них остановиться и попробовать их в деле. «Как вегетарианка я обнаружила, что большинство добавок содержат рыбий жир или другие вещества, производные из животных», — говорит обозреватель. Но ей удалось найти средства, которые основаны на соевом белке. Именно такой БАД она и пробовала в рамках своего эксперимента. «Они дали мне глянцевую гриву? Сложно сказать. Я не могу утверждать, что я видела немедленный эффект, но инструкции рекомендуют вам использовать добавки в течение трех месяцев, чтобы увидеть реальные изменения. По сути, это долгий процесс, но он, возможно, действительно имеет толк», — говорит Дэвидсон.

2. Модернизация расчески

«Вы знаете те 10 минут, когда вы в душе, и горячая вода течет над вами, и вы забыли о проблемах, нашли внутреннюю силу, и вам хорошо. А потом вы вспоминаете, что после мытья головы вам нужно будет расчесать все эти волосы. Это боль», — пишет Дэвидсон. Она вооружилась новой расческой Wet Detangler и попыталась побороть свой страх и сделать расчесывание после мытья менее болезненным, как в прямом, так и в переносном смысле.

«И знаешь, что? Это сработало. Зубчики спроектированы таким образом, чтобы они не прорывались сквозь влажные волосы, а это значит, что я могупроводить ими, не чувствуя, как я рву и растягиваю свои пряди. Эта расческа в миллион раз менее болезненная, чем старый пластиковый гребень», — отмечает обозреватель. Она говорит о том, что действительно хорошая расческа спасет ваши волосы от ненужных травм и сделает процедуру менее болезненной.

3. Новая подушка

«Я решила посмотреть, будет ли эффект, если спать на шелковой наволочке, чтобы сделать мои косы более сильными», — заявила Дэвидсон. История гласит, что хлопковые наволочки впитывают натуральное масло, которое волосы производят, когда вы спите, что может оставить их вьющимся и запутанным, когда вы проснетесь. Шелковые наволочки предназначены для борьбы с этим и оставляют ваши волосы приятными. «После мытья моих волос перед сном и лечения его еще одним расчесыванием Wet Detangler, я засунула подушку в свою новую роскошную наволочку. Я заметила, что мои волосы были заметно более растрепаны, чем обычно. Это инвестициив то, что буквально работает, когда вы спите, и да, этонормальное решение для завивки», — говорит обозреватель.

4. Эластичные ленты для волос

Дэвидсон рассказала, что она привыкла стягивать свои волосы в плотный хвост. «Поверьте мне, когда вы на беговой дорожке, и вам нужно сделать все быстро и вы рискуете упасть лицом вниз, нет никакого способа сделать это иначе, ваши волосы будут крепко стянуты, только так можно работать», — говорит обозреватель.

Она отмечает, что использовала в качестве альтернативы эластичную ленту. Она закрепила ей волосы в надежде, что те будут выпадать меньше, но ничего особенного не произошло. Бережные резинки для волос никак не работают на самом деле, если они держат волосы, то травмируют их также, как крепкие захваты.

5. Качественный очищающий шампунь

Девушка во время эксперимента решила использовать специальный очищающий шампунь, который обещает укрепление волос. Она отмечает, что пользуется различными средствами по уходу для волос. Однако она ощущала жирность волос и решила попробовать добавить экстра-осветляющий и очищающий шампунь. «Я решила исправитьпроблемы с помощью осветляющего шампуня. Я выбрала Чистый шампунь Уайя, чтобы придать моим волосам объем долгое время. После того, как я выпрыгнула из душа, я разобрала волосы своей расческой Wet Detangler и оставилаих сохнуть самостоятельно, вместо того, чтобы сушить их феном. Утром мои волосы определенно чувствовали себя легче и чище», — говорит обозреватель.

6. Изменение диеты

Правильное питание играет важную роль в поддержании здоровья волос. Однако отказаться от любимых вредных продуктов может быть тяжелее всего.

«Я перешла на чернику, коричневый рис, бананы и авокадо в стремлении к более здоровым волосам, все время пытаясь избежать тяги к моим любимым вредным для здоровья продуктам. Подобно добавкам для волос, это, вероятно, более длинная игра. Я не могу точно сказать, помогло ли это мне трансформировать мои волосы, но я чувствовала, что улучшилось общее состояние здоровья, и что мне было это полезно. Но эффекта сразу же не будет», — говорит обозреватель.

Итог экспериментов

Итоге после всех тестов показал, что общее использование всех средств дает шикарный эффект — волосы от суммы всех процедур действительно становятся значительно лучше. Однако не все средства действуют одинаково полезно. Особенно заметный эффект может дать использование хорошей расчески для волос — она не будет травмировать ваши волосы и позволит расчесывать их более аккуратно. Кроме того, хороший шампунь позволит продлить ощущение чистоты волос. А вот изменение диеты и пищевые добавки потребуют немного больше времени, чтобы эффект был заметен, однако, если вы настроены серьезно, отказываться от этого способа улучшить состояние своих волос не стоит, тем более, что это скажется на общем самочувствии организма самым положительным образом. Ранее эксперты рассказали о косметике нового поколения.