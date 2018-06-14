Как выглядит самая модная прическа этого лета?

Бьюти-тренды из 90-х сейчас актуальны так же, как и мода этого периода. Наверняка ты помнишь прическу, которую в детстве называли «Мальвинка». Хорошая новость — этим летом она снова в тренде. Это неудивительно — сделать «Мальвинку» просто, а смотрится она эффектно. Все зависит от фантазии — можешь завить голливудские локоны или оставить волосы прямыми, сделать хвост, небрежный пучок или заплести косу. В общем, вдохновляйся нашей звездной подборкой и экспериментируй.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-vyglyadit-samaya-modnaya-pricheska-etogo-leta/