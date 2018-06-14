7 необычных укладок на выпускной

Голливудская волна, высокий пучок и кукольные локоны — все это будет у каждой второй выпускницы. Рассказываем, какую укладку сделать, чтобы выделяться в лучшем смысле этого слова.

Искусственная челка

Выпускной — чем не повод поэкспериментировать и удивить однокурсников? Бежать к стилисту и отрезать драгоценные локоны совсем необязательно. Можно отделаться малыми жертвами. Например, сделать себе искусственную челку.

Как? Есть несколько вариантов. Первый: в салоне вам уложат в челку собственные волосы, хитро заколов их сзади и сверху. Второй: накладная челка, которую стилист просто закрепит у вас на голове. И тот и другой случай лучше доверить в руки профессионала, чтобы выглядеть блестяще, а не неряшливо.

Косы с вплетениями

Не только красиво, но и практично. Когда наутро после вечеринки укладки одноклассниц и однокурсниц будут напоминать разрушения после урагана, у вас все еще будет волосок к волоску — можно танцевать и не бояться испортить look.

Плетут сейчас такие косы любой длины и с любым «декором» (канекалон, ленты, цветные пряди, пирсинг и так далее) буквально на каждом шагу. Есть даже специальные бьюти-пространства, ориентированные именно на косы.

Гофре

Главная особенность моды в том, что она всегда возвращается. То, что, будем честны, пару сезонов назад показалось бы нам too much, сегодня может стать новым трендом. Так и случилось с гофре. Речь не о скромном прикорневом гофре, которое придает дополнительный объем укладке, а о полном — от корней до кончиков. В таком виде, например, Наталья Водянова пришла на бал Института костюма Met Gala в этом году. Смело и запоминается!

Сделать такую укладку нетрудно: или специальной плойкой, или, как выбрал стилист Водяновой, заплетя волосы в мелкие косички и пройдясь по ним утюжком.

Искусственный боб Еще один нерискованный способ всех удивить, который особенно любят голливудские звезды и даже герцогиня Кембриджская Кэтрин, — искусственный боб. Длинные волосы нам всем обычно хочется обрезать, а короткие отрастить. А эта укладка — отличная возможность получить все и сразу.

Теоретическая ее суть проста, но на практике, скажем честно, самостоятельно справиться удастся мало кому. Волосы подгибаются внутрь на нужную длину и закалываются изнутри невидимками. Одно но: такая укладка не из самых крепких, от безудержных танцев придется отказаться.

Венок

Модель Хайли Болдуин не стала долго мучиться с прической все для того же Met Gala. И вы не обязаны. Берите пример и идите на выпускной с ярким аксессуаром — венком из живых цветов. Образ получится чистым, невинным и нежным — то, что нужно для юной девушки.

Африканские кудряшки

На выпускной надевайте смелое мини, высокие каблуки — и на танцпол! А для полноты образа главной звезды дискотеки рискните и попробуйте уложить волосы в мелкие африканские кудряшки. Особенно эффектно смотрится такая прическа, если своя длина у вас чуть ниже плеч, но и на более коротких волосах не проигрывает.

Временные дреды

Если же хочется чего-то более дерзкого, попробуйте временные дреды. Они продержатся три дня и не нанесут вреда волосам, так как при их плетении не используют воск.

Временные дреды, кстати, еще одно доказательство цикличности моды. Десять лет назад по красным дорожкам с такой укладкой ходила Шакира

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