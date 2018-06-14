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Королева красоты из США заболела раком из‐за маникюра
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Королева красоты из США заболела раком из‐за маникюра 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: Экспресс-газета
Бывшая мисс Иллинойс Каролина Джаско снимала гелевый лак и заметила под ногтями черные полосы. Девушка обратилась к врачам, которые диагностировали у нее меланому, сообщил портал eg.ru.
Страшный диагноз красавице поставили в 18 лет, когда болезнь еще можно было вылечить. Сейчас Каролина уверена, что могла умереть, если бы вовремя не заметила странные полосы. В настоящее время у девушки остались шрамы на большом пальце. Кроме того, она потеряла несколько ногтей.
«Врач сказал, что скорее всего я заработала меланому в маникюрном салоне», — отметила Каролина.
Вероятней всего, развитие болезни спровоцировали ультрафиолетовые лампы, которые используют в салонах красоты. Дело в том, что из-за наследственности у девушки итак была предрасположенность к развитию заболевания, а лампы лишь усугубили ситуацию.
А вот школьница из Киева делала маникюр совсем не для красоты. В узоре на ногтях девушка зашифровала ответы на экзаменационные билеты.
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