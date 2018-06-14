Королева красоты из США заболела раком из‐за маникюра

Бывшая мисс Иллинойс Каролина Джаско снимала гелевый лак и заметила под ногтями черные полосы. Девушка обратилась к врачам, которые диагностировали у нее меланому, сообщил портал eg.ru

Страшный диагноз красавице поставили в 18 лет, когда болезнь еще можно было вылечить. Сейчас Каролина уверена, что могла умереть, если бы вовремя не заметила странные полосы. В настоящее время у девушки остались шрамы на большом пальце. Кроме того, она потеряла несколько ногтей.

«Врач сказал, что скорее всего я заработала меланому в маникюрном салоне», — отметила Каролина.

Вероятней всего, развитие болезни спровоцировали ультрафиолетовые лампы, которые используют в салонах красоты. Дело в том, что из-за наследственности у девушки итак была предрасположенность к развитию заболевания, а лампы лишь усугубили ситуацию.

А вот школьница из Киева делала маникюр совсем не для красоты. В узоре на ногтях девушка зашифровала ответы на экзаменационные билеты.