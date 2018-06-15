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Девушка сходила на маникюр и заболела раком
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Девушка сходила на маникюр и заболела раком 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
«Мисс Иллинойс» американка Каролина Джаско рассказала, как заболела раком кожи после посещения салона красоты. Об этом сообщает The Sun.
«На большом пальце моей правой руки появилась черная вертикальная полоска, которую я не заметила, потому что на ногтях постоянно было акриловое покрытие, — поделилась девушка. — Доктор сказал, что, вероятнее всего, это случилось из-за лампы в салоне».
Оказалось, что у Джаско меланома ногтя. Чтобы избавиться от раковых клеток, его пришлось полностью удалить.
Своей историей Джаско решила предостеречь девушек, которые регулярно делают маникюр с использованием ультрафиолетовых лучей для закрепления покрытия.
Любительницам такого маникюра представитель британской ассоциации дерматологов доктор Уалайат Хуссейн (Walayat Hussain) порекомендовал наносить солнцезащитный крем или надевать специальные перчатки с открытыми ногтями.
В мае кожа студентки Джессики Кларк из Уолсенда, Великобритания, окрасилась в темно-коричневый цвет после использования дешевого тонирующего средства. Девушка рассказала, что на протяжении пяти лет она раз в неделю пользуется подобными бьюти-продуктами, но такого эффекта не было никогда.
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