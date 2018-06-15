Девушка сходила на маникюр и заболела раком

«Мисс Иллинойс» американка Каролина Джаско рассказала, как заболела раком кожи после посещения салона красоты. Об этом сообщает The Sun.

«На большом пальце моей правой руки появилась черная вертикальная полоска, которую я не заметила, потому что на ногтях постоянно было акриловое покрытие, — поделилась девушка. — Доктор сказал, что, вероятнее всего, это случилось из-за лампы в салоне».

Оказалось, что у Джаско меланома ногтя. Чтобы избавиться от раковых клеток, его пришлось полностью удалить.

Своей историей Джаско решила предостеречь девушек, которые регулярно делают маникюр с использованием ультрафиолетовых лучей для закрепления покрытия.

Любительницам такого маникюра представитель британской ассоциации дерматологов доктор Уалайат Хуссейн (Walayat Hussain) порекомендовал наносить солнцезащитный крем или надевать специальные перчатки с открытыми ногтями.