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У Ким Кардашьян синие волосы! Кто еще из звезд был замечен с необычным окрашиванием?
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У Ким Кардашьян синие волосы! Кто еще из звезд был замечен с необычным окрашиванием? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
На днях Крис Эпплтон, любимый стилист Ким Кардашьян (37), выложил в свой Instagram фото, на котором у жены Канье Уэста (40) синие волосы. Что это — парик или реальное окрашивание, парикмахер не уточнил, но, скорее всего, это просто временный краситель, который быстро смывается, буквально за пару раз.
Кстати, за последний месяц не только Ким сменила цвет волос, другие звезды тоже решили обновить образ.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-kim-kardashyan-sinie-volosy-kto-eshhe-iz-zvezd-byl-zamechen-s-neobychnym-okrashivaniem/
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