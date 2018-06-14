У Ким Кардашьян синие волосы! Кто еще из звезд был замечен с необычным окрашиванием?

На днях Крис Эпплтон, любимый стилист Ким Кардашьян (37), выложил в свой Instagram фото, на котором у жены Канье Уэста (40) синие волосы. Что это — парик или реальное окрашивание, парикмахер не уточнил, но, скорее всего, это просто временный краситель, который быстро смывается, буквально за пару раз. Кстати, за последний месяц не только Ким сменила цвет волос, другие звезды тоже решили обновить образ. все слайды Подробнее: https://peopletalk.ru/article/u-kim-kardashyan-sinie-volosy-kto-eshhe-iz-zvezd-byl-zamechen-s-neobychnym-okrashivaniem/