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Alpecin представил новый шампунь на основе кофеина и предупредил спортсменов о его активном компоненте
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Alpecin представил новый шампунь на основе кофеина и предупредил спортсменов о его активном компоненте 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Ведущий немецкий производитель фармацевтических и косметических средств по уходу за кожей головы и волосами Dr. Wolff Group выводит на российский рынок новинку — шампунь для мужчин Alpecin Caffeine Shampoo. Этот продукт предназначен не только для ухода за волосами, но и предотвращает их выпадение.
В 2004 году, после многолетних исследований, специалисты компании доказали, что кофеин замедляет негативное воздействие тестостерона на корни волос и способствует их укреплению. В Германии кофеиновый шампунь Alpecin — лидер по продажам среди шампуней для мужчин, а по всему миру Dr. Wolff Group реализовала уже более 100 миллионов бутылок.
Alpecin Caffeine Shampoo содержит значительное количество активного кофеина. Его содержание в продукте настолько высоко, что в преддверии чемпионата мира по футболу в России Dr. Wolff Group решила выступить с предупреждением к спортсменам о том, что этот компонент может быть обнаружен в их допинг-пробах. Это предупреждение содержится непосредственно на упаковке шампуня: «Информация для профессиональных спортсменов — при применении средств Alpecin кофеин может быть обнаружен в волосяных фолликулах». Несмотря на то, что кофеин был удален из списка запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в 2004 году, он по-прежнему находится на контроле у ВАДА и других спортивных организаций.
"Alpecin выходит на российский рынок накануне ЧМ — спортивного события, когда все внимание будет приковано к футболистам. Поэтому специально для спортсменов мы нанесли на все бутылки недвусмысленное предупреждение о высоком содержании кофеина в нашем шампуне", — комментируют событие в компании Dr. Wolff Group.
В компании также подчеркнули, что использование шампуня на основе кофеина нельзя заменить употреблением кофе, так как кофейный напиток не оказывает такого же влияния на корни волос, хотя и повышает уровень кофеина в крови.
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