Как делать маникюр в домашних условиях: пошаговая инструкция

У маникюра в домашних условиях есть свои неоспоримые плюсы. Во-первых, это бесплатно, и вам не придется выкладывать деньги за услуги мастера в салоне. Во-вторых, делать такой маникюр можно не выходя из дома, в любимой пижаме и с любимым сериалом на фоне. В третьих, научившись делать маникюр самостоятельно, вы сможете отказаться от услуг специалистов и полностью переключиться на домашний уход, а еще и подруг перетащить на свою сторону. Как делать маникюр в домашних условиях: пошаговая инструкцияПриступая к домашнему маникюру, следует в первую очередь избавиться от остатков старого лака на ногтях. Поэтому удалите лак ватными дисками или салфетками,

пропитанными специальной жидкостью. Даже если лака у вас на ногтях нет, то все равно следует воспользоваться средством для снятия лака, чтобы обезжирить

ногтевую пластину.

Следующий этап — выбор идеальной длины ногтя. Если ногти у вас отросли слишком длинные и их нужно значительно укоротить, то воспользуйтесь

специальными ножницами или кусачками, чтобы обрезать ногти. После того как ногти обрезаны, можно приступать к подпиливанию и приданию ногтям нужной формы.

Важно знать, что не следует двигать пилочкой для ногтей «слева-направо» — это может привести к расслоению ногтей. Далее доставайте полировочную пилочку, она как правило мягче, зашлифуйте края ногтей и отполируйте их поверхность. Теперь

самое главное не переусердствовать с полировкой, потому что на идеальной

поверхности лак будет держаться значительно хуже. После ногтей, как правило, наступает черед кутикулы. Её следует отодвинуть, для чего идеально подойдет апельсиновая палочка или специальный

пушер. На отодвинутую кутикулу наносится раствор для её размягчения — ремувер.

После этого стоит подождать 20-30 секунд, чтобы ремувер смог подействовать, а потом еще раз подвинуть кутикулу. Если на пальцах есть заусенцы, то их следует

удалить кусачками или ножницами, после чего нанести на руки жирный крем.

Теперь, когда ногти приобрели нужную форму, а кутикула

удалена, можно приступать к нанесению лака. Перед этим еще раз обработайте

ногти жидкостью для снятия лака, чтобы обезжирить их и удалить остатки крема и ремувера. Далее идет черед базового покрытия, оно наносится перед лаком, чтобы

избежать пожелтения ногтевой пластины и обеспечить лучшее сцепление с лаком.

После того, как вы нанесли базовое покрытие и оно подсохло, можете доставать любимый лак и красить ногти.