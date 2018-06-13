«Я проснулась знаменитой на всю страну»

Дарья, инспектор по досмотру в аэропорту

«Я очень люблю делать домашние маски, одна из моих самых любимых — хлебно-пивная, она придаёт волосам объём и увеличивает скорость их роста. Для приготовления лучше брать нефильтрованное и непастеризованное пиво: оно сохраняет больше полезных веществ. Рецепт такой: ржаной хлеб (без корки) залить небольшим количеством пива. Через 1,5 часа полученную массу размять и добавить небольшую щепотку горчицы, перемешать и втереть в корни волос, укутать в целлофан и полотенце, оставить на 30 минут или на час. Смыть теплой водой, затем промыть волосы с шампунем.

Я не хожу на процедуры, всё делаю сама, даже подравниваю сама. Расчесать волосы и заплестись занимает у меня минут 5–10, причёски делаю разные, на что фантазии хватает, — косы, бублики, шишки. Сплю с распущенными волосами. С утра, перед тем как причесаться, наношу на кончики волос облепиховое масло. Очень часто вижу мои фотографии в рекламе какого-то чудо-средства для роста волос: это реклама — развод. Очень жалко, что люди на это ведутся.

Когда мне было 14 лет, я остригла косу, которая была чуть выше колен. Два года стриглась довольно коротко и даже начала обесцвечивать волосы. А потом подруга вспомнила мою длинную косу и сказала, что я больше никогда не смогу отрастить такие же волосы. Моя цель изначально была до колен, я думала, что это очень неудобная длина и я обрежу волосы, как достигну цели. Когда волосы достигли нужной длины, я поняла, что мне очень комфортно, тем более это так красиво. Самое главное — терпение, часто девчонки не выдерживают и остригают волосы.

Я поставила себе цель — до пят. Сейчас мои волосы без пяти сантиметров до пят, и меня всё устраивает, ростом я 172 сантиметра. Мне удобно. Бывает, конечно, что кто-то на них сядет или даже наступит кто-нибудь из домашних, но это, скорей всего, просто забавно. Я не из тех, кто любит доставлять неудобства. Поэтому в транспорте или на улице в толпе вы не увидите меня с распущенными волосами. Мужчины, бабушки и дети всегда обращают внимание на мои волосы, говорят комплименты и даже фотографируются. Девушки смотрят как на ненормальную. У меня давно была масса поклонников и фанатов. За границей обо мне часто писали в газетах. Популярность именно в России пришла после статьи в британском издании Daily Mail. После неё я проснулась знаменитой на всю страну».

Галина, 26 лет, не работает

«Уход за волосами у меня самый простой — без применения фена или других термических приборов. Я не крашу волосы, у меня естественный цвет волос. Салонные процедуры не делаю, и никогда не делала. Моим волосам главное, чтобы их не трогали, тогда они будут расти здоровыми и послушными. Как человек простой, готова полностью отказаться от средств, которые нам предлагает современная индустрия красоты, от такой индустрии разве что лысой останешься. Единственное, что я лично от себя посоветовала бы, — это маску для волос Estel (SUN FLOWER), я пользуюсь ей только зимой, когда волосы электризуются. Купить её можно в профессиональном магазине, стоит она около 1000 рублей. Я пробовала и более бюджетные варианты, но результат был лишь зрительный.

Лет в 8 я обстригала волосы. В школьные годы я ходила с причёской под горшок благодаря подруге, которая запустила репей в мой волос. Итог был печальный. В детстве я хотела себе каре, но из-за густоты волос не могла себе позволить такую причёску. Я уже привыкла к такой длине, а вот к густоте привыкнуть не могу. Хлопоты только после мытья головы, когда понимаешь, что нужно теперь расчесать эту копну волос, тогда начинается веселье. Чаще всего я хожу с распущенными волосами, могу себе любую причёску сделать. Любимая — коса наизнанку и кудри на шпильках.

Мой совет для роста волос — меньше их трогайте. Сушите естественным путём, не губите волосы. Не верьте рекламам о чудо-масках и чудо-таблетках для роста, запаситесь терпением. Главное — понимать, что важна не длина, а состояние волос. Лучше пусть будут короткие волосы, но ухоженные, чем длинные и солома с секущимися кончиками. Комплименты идут как от мужчин, так и от девушек, это приятно. В данный момент не представляю себя с короткими волосами, мне комфортней с длинными, я себя чувствую девочкой.

У меня блог о волосах, я начала его вести, как посыпались просьбы дать совет, как отрастить. Отредактировала профиль и теперь стараюсь его вести в этом направлении. Хейтеры обычно пишут, что у меня накладные прядки специально для густоты волос, что волосы наращенные. Я не обижаюсь, мне это даже льстит. Порой думаю: для кого пишу посты про волосы, ведь большинство моих подписчиков — мужчины».

Ксения, 25 лет, оператор

«Я стараюсь не злоупотреблять всевозможными средствами для волос, мне достаточно шампуня, кондиционера, маски, летом спрей. Не пользуюсь плойкой, выпрямителем, только фен. Не мою голову каждый день, раз в 2–3 дня достаточно. Цвет волос свой, не окрашенный.

Пользуюсь шампунем и кондиционером Dove, в среднем стоимость 150 рублей за бутылёк. Советую линию Mastic olive spa, её производят в Греции , натуральная косметика на основе мастикового дерева и оливкового масла, в среднем 10 евро за бутылку, хватает на долгое время, потому что не требует частого использования, раза в неделю достаточно. Лучше средства ещё не попадались, волосы после применения очень лёгкие, послушные, мягкие.

Свою длину я отращивала 3 года, со стрижки каре подстригала один раз, после покраски волос. С длиной удобно. Есть незначительные хлопоты — в летную погоду становится особенно жарко, хочется скорее заплести косы или убрать в хвост. В ветреную или дождливую погоду волосы очень быстро спутываются.

В основном мои волосы всегда в свободном состоянии, хвост или плетение. Локоны, к сожалению, не держатся, распускаются через час, не помогают ни лаки, ни многочасовой сон в бигудях, такая вот генетика досталась. Для роста волос ничего не пробовала, допускаю только естественный рост. Конечно, на них обращают внимание, и не только — и погладят, и потрогают».

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