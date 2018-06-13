Отпуск на носу: собираем все необходимое для отдыха

Собираться в отпуск — радостно и волнительно. Однако в суете легко забыть что-то нужное и полезное. Мы с экспертами eBay составили список вещей, которые никак нельзя оставить дома.

Яркий пляжный плед

Как превратить пребывание на пляже из заурядного процесса в веселье? Возьмите с собой яркий плед в виде пиццы или пончика и получите десятки улыбок от окружающих. А еще он станет отличным фоном для пляжной фотосессии.

Купальник

Без купальника просто нельзя представить отдых на море. За последние годы к нам вернулась мода на закрытые модели в стиле ретро, поэтому такой купальник — маст-хэв в этом сезоне. Более того, он будет отлично смотреться с шортами на высокой талии и легким кимоно.

Масло для загара

Возвращаясь из пляжного отпуска, нам хочется выглядеть отдохнувшими и загорелыми. И если с первым проблем, как правило, не бывает, то обеспечить ровный загар не так легко. Чтобы вам было проще достигнуть эффекта золотистой кожи, пользуйтесь специальным маслом. Удобный спрей с SPF15 защитит вас от ультрафиолетовых лучей и поможет красиво загореть даже за непродолжительный отдых.

Водонепроницаемая камера

В отпуске хочется сделать как можно больше классных фотографий. И если обычные селфи с достопримечательностями можно снять и на телефон, то кадры кораллов под водой или красивых пейзажей с полета на параплане получить не так-то просто. Здесь вам поможет компактная и водонепроницаемая камера GoPro. Она позволит не только делать удачные фото в самых необычных условиях, но и снимать видео во время катания на велосипеде или серфе, не отвлекаясь от основного процесса.

Набор косметических баночек для путешествий

Если вы любите путешествовать налегке и летаете на лоукостерах, то наверняка сталкивались с жесткими правилами перевозки жидкостей в рюкзаке. Чтобы в аэропорту у вас не возникало проблем, приобретите такой компактный набор емкостей для косметики. С его помощью вы сможете брать с собой любимые средства и не бояться, что на контроле безопасности они окажутся в урне.

Влагозащитный чехол

В 21 веке сложно себе представить, что вы выйдете на улицу без смартфона. А если речь идет об отпуске на море, и вовсе не хочется с ним расставаться — вдруг вам срочно понадобится сфотографировать замок на пляже или крутую волну. Чтобы не переживать, что гаджет зальет водой или песок забьет динамики, положите его в такой чехол. С ним вы сможете делать фото не только на берегу, но и в воде, не волнуясь о безопасности телефона.

Эссенция для поврежденных волос

UV-лучи вредят не только коже, но и волосам. Если вы хотите, чтобы после отдыха ваши локоны не стали сухими и ломкими, — пользуйтесь восстанавливающими средствами. Такая эссенция для поврежденных волос поможет справиться с последствиями долгого пребывания на солнце. Она состоит из натуральных растительных ингредиентов и масел, которые увлажняют, питают и защищают волосы от различных повреждений.