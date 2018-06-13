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Что происходит: почему все помешались на уходовых средствах с углем
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Что происходит: почему все помешались на уходовых средствах с углем 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Немного о плюсах
Если начать с определения, то уголь — это полезное ископаемое (вспоминаем школьные уроки), которое образуется в результате разложения трав, цветов и различных растений. Уже с этого можем сделать вывод (а мы любим их делать — мы ведь девушки), что уголь — это чисто экологический и переработанный самой природой продукт. На этом можно было бы все закончить, так как мы сделали уже второй вывод, но все-таки пойдем дальше.
По свойствам уголь не уступает современным бьюти-амбассадорам, как имбирь, слизь улитки, золото, различные кислоты и пептиды. А все потому, что:
— Высокая теплоотдача, которая помогает разогнать застоявшуюся кровь в виде синяков под глазами;
— Абсорбирование, за счет которого удаляются все загрязнения, токсины, бактерии и неприятный запах как из окружающей среды, так и из человеческого организма;
— Адсорбция — спасатель от пищевого и алкогольного отравления. Впитывает в себя все раздражающее содержимое слизистой в кишечнике. Да-да, это еще как влияет на нашу внешнюю красоту.
Но вернемся подробнее к абсорбированию. Уголь отлично подходит для жирной и комбинированной кожи. Он вычищает поры, притягивая, как магнит, черные точки, изолирует излишки кожного сала, отбеливает кожу и избавляет от пигментации. Это касается скрабов, масок, гелей для умывания и даже средств по уходу за полостью рта. Шампуни и бальзамы для волос также не остаются в стороне — с добавлением угля они помогают бороться с перхотью, придают здоровый блеск и ускоряют кровообращение.
Несмотря на все хорошее, не стоит делать из средств с углем культ и зацикливаться только на нем.
А минусы есть?
Уголь способен на многие чудеса, но как у всякого нашумевшего тренда есть свои подводные камни.
Это чистый сорбент, который действительно притягивает к себе все загрязнения, но он не вычищает их полностью с поверхности кожи. После применения некоторых скрабов и масок в порах остаются угольные частички. В таком случае, не помешает дополнительное очищение в виде успокаивающего лосьона. Таким образом, делается вывод об обманчивом эффекте.
Уголь также может действовать избирательно и вместе с вредными веществами удалять и полезные. Комбинируйте привычные вам средства по уходу с этим ингредиентом и применяйте его не каждый день и даже не через день, а один-два раза в неделю. Из-за частого использования может развиться банальная аллергия и гиперчувствительность кожи. Напомним простую истину — не все экологическое и природное полезно для нежного эпидермиса человека.
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