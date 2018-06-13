Nude, все оттенки рыжего и не только: окрашивания волос, которые в тренде этим летом

Лето — идеальное время для экспериментов с волосами: креативное пиксельное окрашивание, все оттенки рыжего и много других трендов, которые ты обязана попробовать в новом сезоне, уже ждут тебя в нашем материале!

Мягкие, натуральные пудровые оттенки вновь на пике популярности. Нюдовый макияж и волосы — вот он, идеальный бьюти-образ для наступившего лета.

Окрашивание в технике nude идеально подойдет нежным, романтичным натурам, которые ценят естественность и природную красоту.

Этот вид окрашивания смотрится очень органично на блондинистых и русых волосах. За счет высветления отдельных прядей можно визуально добавить объема даже самым тонким волосам.

Финальный штрих — легкая тонировка, которая подарит едва заметный розово-персиковый оттенок, с ней твой натуральный цвет заиграет новыми красками. Правда, чтобы поддерживать результат и благородный цвет, придется посещать своего стилиста чаще обычного, ведь тонировку такими сложными оттенками лучше проводить только в салоне и обновлять каждый месяц. Экспериментировать с волосами в домашних условиях мы тебе настоятельно не рекомендумем, все-таки тренд nude намного капризнее, чем кажется на первый взгляд.

50 оттенков рыжего

Мы вдохновились образами бунтарки Беллы Торн и не могли не включить ее сногсшибательный цвет волос в нашу подборку самых крутых идей для окрашивания этого лета. Рыжий краситель отлично ляжет на блондинистые и светло-русые волосы, а вот на брюнетках огненного цвета достичь не удастся: вместо него получится воссоздать лишь темно-рубиновый. Натуральный темный пигмент придется вытравливать обесцвечивающим составом, иначе никак!

Если прошлым летом все были просто без ума от клубничного блонда, то на этот раз на смену ему пришел клубничный рыжий.

Запомни: если на твоей коже есть высыпания и мелкие прыщики, то о рыжих оттенках лучше забыть, в противном случае на фоне огненной шевелюры (особенно с розовым подтоном) они станут только еще более заметны.

Идеальный вариант для брюнеток, желающих освежить свое окрашивание и удивить окружающих. Натуральные темно-каштановые или черные волосы у корней в сочетании с кончиками цвета спелой черники — то, что надо для летних вечеринок под открытым небом.

Кстати, если ты еще не готова к столь радикальной смене имиджа — воспользуйся временными красителями. Заведи в своем летнем арсенале цветные спреи, мелки или тонировочные бальзамы и будь готова удивлять новыми образами окружающих изо дня в день!

Будь аккуратна с перманентными цветными красителями, а то с тобой может приключиться беда, как с одной из главных героинь фильма «Война невест».

Ультрафиолетовый — хит сезона

Наверняка ты уже наслышана о том, что ультрафиолетовый признан главным цветом весенне-летнего сезона, и касается это не только одежды. Прежде чем ты пойдешь в салон за фиалковыми волосами, мы расскажем тебе о паре важных моментов, которые стоит учесть.

Во-первых, нежно-фиолетовые волосы — это, конечно, красиво, но, увы, крайне недолговечно. Этого цвета можно достичь только с помощью профессиональной тонировки. Окрашивание начнет смываться уже после третьего мытья головы, и придется снова идти обновлять цвет в салон.

Во-вторых, тонировка ляжет идеально только на обесцвеченные волосы без посторонних пигментов. Поэтому вначале подумай, стоит ли недолговечное окрашивание, которое ты проносишь три месяца, испорченных и пережженных обесцвечиванием волос?

Пиксельные волосы

Еще один спорный тренд в окрашивании в новом сезоне — пиксельное окрашивание. Ты проведешь в кресле стилиста не один час, прежде чем на твоих волосах проявится аккуратный рисунок из пикселей. Пожалуй, мы согласимся, что кислотные, яркие оттенки выглядят очень даже освежающе и, скорее всего, сделают тебя королевой пляжа. Однако ежедневно придется тратить немало времени на укладку, чтобы каждый волосок оставался на своем месте.

Хотя у этого окрашивания есть и неоспоримый плюс: по мере отрастания рисунок лишь спустится немного ниже по волосам, а проблем с отросшими корнями не возникнет.

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Фото: Shutterstock, пресс-служба L'Oreal Professionnel, Instagram