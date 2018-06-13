Как скрыть нависшее веко при помощи макияжа

Нависшее веко — не приговор. Наш эксперт по антивозрастному макияжу Дарья Богатова знает это лучше других и спешит поделится секретами, которые помогут замаскировать складку на веке и сделать взгляд открытым и выразительным.

Чтобы скрыть нависшее веко прорисуйте черную стрелку вдоль межрисничной линии. Кончик стрелки слегка выведете наверх за границу глаза. Лучше выбирать жирный карандаш, так вы без особых усилий сможете растушевать графичную стрелку в легкую дымку. Запомните, что любые жирные текстуры необходимо закрепляь сухими, так они продержатся дольше и не размажутся. Самый темный оттенок добавьте в складку на карандашную тень и растушуйте. Мерцающими тенями выделите внутренний уголок глаза, чтобы освежить взгляд.

Вот и все секреты, которые нужно знать, чтобы сделать идеальный макияж для коррекции нависшего века!

Благодарим школу макияжа и бодиарта ARTBANDA за помощь в организации съемки!

Фото: Shutterstock