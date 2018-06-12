7 самых лучших стайлеров для волос

Способность сделать укладку самостоятельно — бесценна. Для того чтобы не тратить с трудом отложенные деньги в салонах, достаточно приобрести стайлер единожды, а с ним — несколько продвинутых средств для стальной фиксации. В этом случае к большинству мероприятий вы будете готовиться быстро, а главное — самостоятельно. Да и выходы в офис или в университет станут значительно приятнее. Когда порядок на голове — порядок и в мыслях.

Какие средства использовать во время укладки стайлером?

Не стоит забывать, что даже стайлер последнего поколения будет неэффективен, если не использовать вспомогательные средства. Для того чтобы обезопасить волосы и добиться идеальной укладки, нужно защитить их от ожогов, зафиксировать результат, а после как следует очистить от лаков и стайлинговых средств.

Защитные

Термозащита необходима по нескольким причинам. Во-первых, она защитит волосы от раскрытия. Как известно, их поверхность состоит из чешуек, которые прижаты друг к другу до тех пор, пока на них не начинают воздействовать высокие температуры. В этом случае чешуйки приподнимаются, благодаря чему испаряется влага. Во-вторых, при воздействии высоких температур белок кератин, являющийся фундаментом каждого волоса, разрушается. Термозащита создает оболочку, которая на время «запаивает» волос, не давая ему разрушаться и ломаться под воздействием стайлера. Какую термозащиту выбрать?

Термозащитный флюид Lisap Milano Ultimate Straight Fluid

Итальянская косметика для волос — одна из лучших в мире. Она рассчитана на непослушные кудри и плотные локоны, поэтому отличается высокой эффективностью. Одно из основных преимуществ средства — мелкое распыление. В результате пряди не слипнутся и не будут казаться жирными, зато станут здоровыми и блестящими. Цена варьируется в пределах 1000-1200 рублей.

Термозащитный крем Cocochoco Regular

Подойдет для любителей кремовых текстур и обладательниц сеченых кончиков. Это израильское средство обладает мощным эффектом и дает возможность не только защититься от высоких температур, но и восстановить шевелюру, которая потеряла былой блеск и здоровый вид. Цена крема — 1500 рублей.

Термозащитный спрей Kerastase Discipline fluidissime

Французская косметика радует не меньше, чем итальянская и израильская. Этот спрей создан специально для тонких и не объемных локонов, которые вы планируете накручивать при температуре до 230 градусов. Он сделает кудри эластичными, упругими и легкими. Цена спрея — 2200 рублей.

Фиксирующие

Стайлер для закручивания волос сделает свое дело сам, но вот за длительную фиксацию прически он не в ответе. То же самое касается стайлеров, которые рассчитаны не только на завивку, но и на выпрямление волос. Любую укладку нужно фиксировать. Только делать это необходимо с помощью таких средств, которые сохранят свежесть и первоначальный вид. Они не должны обладать выраженным стайлинговым эффектом, иначе их плотная структура помешает стайлеру воздействовать на волос.

Крем-эмульсия Lebel Trie Move Emulsion 2 Японская косметика продолжает штурмовать российский рынок, и успешно. Такая эмульсия подойдет и для естественной укладки локонов, и для формирования кудрей с помощью стайлера. Она легкая, ненавязчивая и помогает добиться нужного результата. Помните, что эта японская фирма ориентирует потребителя на накопительный эффект. Лечебное действие эмульсии вы почувствуете через месяц, а вот фиксация произойдет мгновенно. Быстрая завивка вам гарантирована. Стоимость средства — 1400 рублей.

Мусс для завивки длинных волос Kapous Professional Design Cream

Другими словами, «моделирующие сливки». В отличии от восков и гелей с плотной текстурой этот мусс позволяет делать укладку феном и всеми видами стайлеров. Его достаточно нанести на слегка подсушенные расчесанные волосы и приступать к укладке. Вам гарантированы объем и легкость кудрей. Стоимость средства тоже радует — всего 290 рублей.

Лак для волос Matrix Vavoom Freezing Spray

А вот и лак для волос, который отличается не только легкой текстурой, но и приятным ароматом. Он сделает ваши локоны подвижными и естественными, а распрямленные волосы — мягкими и блестящими. Стоимость варьируется в пределах от 650 до 750 рублей.

Очищающие

После укладки стайлером для волос и дополнительной фиксации необходимо очистить волосы от укладочных средств. Среди лучших шампуней представлены Moroccanoil Moisture Repair (стоимость варьируется в пределах 600-1500 рублей), Estel Professional Otium Aqua Mild (стоимость 500-600 рублей), Matrix Total Results Color Obsessed (стоимость 400-500 рублей).

7 лучших стайлеров — 2018

Как выбрать стайлер для завивки или выпрямления? На что обратить внимание? Важно, чтобы в комплекте были нужные насадки, а сам стайлер имел широкий диапазон температур и дополнительные функции, которые помогут защитить ваши волосы. Итак, рейтинг лучших в этом году.

Стайлер PHS 2390K от Polaris

Самый экономичный вариант, который позволит и накрутить кудри, и распрямить вьющиеся волосы. Обладает качественными керамическими пластинами, удобными в использовании: они не широкие, позволяют легко захватить прядь и уложить ее по желанию. Стоимость — всего 1400 рублей.

Стайлер для завивки Curl Control от Harizma

Удобный, вращающийся шнур (3 метра), монитор с отображением температуры (130-210 градусов) и стоимость 2000 рублей — лучший бюджетный стайлер для комфортного формирования локонов.

Стайлер 38 мм C338E Pro 180 от BaByliss

Стайлер для завивки подходит для формирования крупных естественных локонов. Ее покрытие гладкое, благодаря чему пряди легко скользят, не путаются и не цепляются. Температура регулируется достаточно просто. Стоимость стайлера — 2800 рублей.

Стайлер Wave And Nourish от Lee Stafford

Необычный стайлер для завивки, который подойдет для формирования пляжных локонов. Его насадка позволит вам сделать кудри с разным диаметром. Плойка, легкая и удобная в использовании, подойдет всем любительницам естественных кудряшек. Стоимость стайлера — 3300 рублей.

Стайлер Satin Hair 7 SensoCare от Braun

Плойка нового поколения, которая регулирует температуру автоматически, подстраиваясь под структуру волос. Сенсоры, размещенные на пластинах плойки, определяют уровень влажности пряди и выбирают оптимальный температурный режим. Вы не будете рисковать здоровьем волос, поскольку температура корректируется во время укладки. Стоимость стайлера — 7000 рублей.

Стайлер Style Care Prestige BHB876 от Philips

Не самый дешевый стайлер, но он того стоит. Щипцы завивают волосы автоматически, оставляя одинаковое расстояние между спиралями. Вам достаточно заправить прядь в щипцы, и локон готов. Стоимость — 9700 рублей.

Сенсорный стайлер Touch Iron от Cloud Nine

Эту модель стайлера можно назвать бестселлером. За 13 200 рублей вы создадите безупречную и безопасную укладку. Стайлер сенсорный — включается автоматически, как только прикоснется к прядям. Отличается большим диапазоном температур: нижний уровень — 165 градусов. В подарочных наборах, которые выпустил бренд, есть чехол, коврик и термонакладка из силикона.