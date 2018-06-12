«Сделали неопрятную блондинку»: перемена в образе Ирины Шейк не впечатляет

В сети нарастает недоумение, Ирина Шейк опубликовала в персональном микроблоге свое фото, на котором она позирует со светлыми волосами. И если кому-то модель в новом имидже напомнила героиню популярной телесаги Дейенерис, то большинство интернет-пользователей все-таки сочло эксперимент провальным.

Несколько дней назад Ирина Шейк разместила в своем Инстаграм-аккаунте архивный черно-белый снимок матери, на котором та еще совсем молодая и носит модную в конце 80-х объемную стрижку. Но главным на фотографии является цвет волос Ольги Шайхлисламовой, он белоснежный.

Вскоре стало понятно, почему Ирина опубликовала именно это фото. Несколько дней спустя в ее микроблоге появился схожий снимок, на котором теперь вместо матери со светлыми локонами позирует она сама. Известно, что съемка Шейк в новом имидже была сделана специально для журнала «Love» и едва ли ради нее модель согласилась перекрасить свои шикарные темные волосы, наверняка ограничившись париком. Но и его хватило, чтобы вызвать неудовольствие интернет-пользователей.

«Какая-то старая тут. Ее маме было лучше» «Из шикарной брюнетки сделали неопрятную блондинку» «Кошмар! Лет на 45 тянет» «Ужасный образ! На мужика похожа. У ее мамы более мягкая внешность, поэтому ей больше шло быть светленькой» «Товарищи, так изуродовать красивую женщину дано не каждому! Руки стилисту оторвать» «Иру испортить сложно, но оказывается можно…» «Вот есть люди, кому блонд не идёт! Ей точно не идет. Сразу лет 10 в плюс» Отметим, что в последнее время Ирина Шейк все чаще подвергается критики со стороны сетевых хейтеров. Так, на днях ажиотаж возник вокруг фигуры российской красавицы, которая многим показалась очень грубой и даже мужской. Виной всем упрекам послужили ее широкие плечи, которые, по мнению интернет-пользователей, делают ее слишком крупной и лишают изрядной доли женского изящества.