Чем лечить опрелости у новорожденных 

Итак, вот оно — красное, непонятное, пугающее, в самом нежном месте, когда не ждали. Скорее всего, это опрелость. Что с ней делать, как лечить и как сделать так, чтоб их не было вообще, — поговорим в этой статье.
Как выглядит
Есть три стадии опрелости, или пеленочного дерматита:
Легкая стадия — покраснение, но нарушений кожного покрова нет, проблему можно решить подмыванием.
Краснота усиливается, появляются микротрещинки, могут появиться гнойнички, кожа в местах покраснения грубеет. Ребенок сильно беспокоится, поскольку появляются жжение и зуд.
Покраснения начинают мокнуть, появляются эрозии и гнойнички.
Где бывает
В местах, которые подвержены намоканию и трению:
на попе;
между ягодицами;
в паху;
между ножек;
внизу животика;
на сгибах коленей и локтей;
в подмышках;
на шее;
в любых складочках;
за ушками;
между пальчиками на руках и ногах.
Причины появления
Чаще всего опрелости появляются там, где блокирован приток свежего воздуха. В такой среде влага не высыхает и быстро начинают размножаться бактерии. Чрезмерное пересушивание приводит к тому, что кожа становится более уязвимой и легко травмируется памперсами и одеждой.
Основные причины появления опрелостей:
перепад температуры;
влага;
отсутствие доступа воздуха;
трение.
Проблемы с подгузником:
некачественный подгузник, вызывающий аллергическую реакцию. Если опрелости появляются только в зоне подгузника — попробуйте сменить марку памперсов;
мокрый подгузник, который вовремя не сменили, — моча и кал при длительном контакте с детской кожей вызывают раздражение и зуд, и конечно, опрелости. Подгузник нужно менять каждые 3 часа;
подгузник неправильно сидит, при движении трется о кожу малыша и создает неудобство. Следите за тем, чтобы все складки на подгузнике были расправлены и памперс сидел аккуратно.
Некачественная одежда:
одежда и пеленки из некачественных материалов могут вызывать потницу, которая легко перерастает в опрелость;
нежную кожу новорожденных могут натирать внутренние швы, ярлычки и этикетки. Проследите, чтобы на детской одежде не было таких неудобных деталей.
Аллергия:
некоторые продукты в рационе кормящей матери могут вызвать аллергию у малыша и привести к появлению опрелостей;
введение новых продуктов в прикорм ребенка тоже может спровоцировать покраснение кожи;
аллергию могут вызвать и косметические средства, которые используются при уходе за малышом.
Перегрев:
если в комнате, где находится малыш, постоянно жарко, ребенок перегревается — это приводит к появлению опрелостей. Жаркая погода на улице тоже может стать причиной их возникновения;
чрезмерное укутывание часто приводит к проблемам с кожей. Ребенка нельзя чрезмерно кутать не только на прогулке, но и дома.
Несоблюдение правил гигиены:
малыша не подмывают после каждой смены подгузника;
часто используют мыло при купании и подмывании;
ребенка не выкладывают для принятия воздушных ванн;
надевают подгузник на непросушенную кожу.
Расстройство стула:
при поносе кал имеет более кислую реакцию и сильно раздражает детскую кожу даже при кратком контакте.
Лечение
Для лечения опрелостей используют лекарственные и косметические препараты, сочетая их применение с соблюдением правил гигиены. Бороться с опрелостями следует с момента легкого покраснения, систематически, после консультации с врачом.
Соблюдение правил гигиены:
менять подгузники каждые 2,5 — 3 часа, не меньше 8 раз в день. Если вы используете пеленки — после каждого мочеиспускания пеленки должны быть заменены на сухие;
подмывать нужно после каждого мочеиспускания либо при каждой смене подгузника;
не следует каждый раз подмывать ребенка с мылом;
после подмывания нужно аккуратно просушить полотенцем все места, в которых может скопиться влага;
просушивать детскую кожу следует промокательными движениями, избегая трения;
после каждого подмывания и просушивания малыш должен принимать воздушные ванны, их прием длится от 5 до 20 минут;
перед надеванием подгузника и одежды необходимо обработать кожу защитным кремом;
если покраснения наблюдаются в зоне подгузника — смените марку памперсов;
отказаться от использования клеёнки в кроватке.
Внимание! Если все вышеперечисленные способы не уменьшают область опрелостей, больше того, их вид ухудшается, повышается температура, ребенок беспокоится и плачет — обратитесь к врачу!
Лекарственные препараты
Использовать любые лекарственные препараты можно только после консультации с врачом! Чаще всего педиатры рекомендуют при опрелостях следующие препараты:
мазь Бепантен;
Бепантол;
мазь Деситин;
гель Пантестин;
Драполен, обладает специфическим запахом (наносится 1 раз в сутки);
цинковая мазь;
Клотримазол;
нистатиновая мазь и синтомициновый линимент (их назначают, если опрелость вызвана инфекцией или грибком);
иногда врач прописывает так называемую подсушивающую болтушку, ее готовят в аптеке по рецепту (состав: глицерин, свинцовая вода, тальк и оксид цинка).
Внимание! Все препараты наносятся на чисто вымытую и просушенную кожу. На мокнущие места ни в коем случае нельзя наносить жирные мази!
Правила нанесения косметических средств
Все защитные средства наносятся на чисто вымытую и высушенную кожу при каждой смене подгузника. Итак:
вымыть младенца;
просушить его кожу;
подождать, пока малыш примет воздушную ванну;
нанести средство, тщательно распределив его по коже, уделяя особое внимание проблемным местам;
дать впитаться средству;
надеть памперс и одежду.
Косметические средства
Современные магазины и аптеки предлагают большой выбор средств:
присыпка от опрелостей бывает в двух видах — пудры или талька жидкой консистенции. Присыпки содержат в своем составе тальк, который уменьшает трение в складочках (лучше использовать их не каждый день, а время от времени, чтобы не пересушить кожу);
защитные кремы (Саносан, Бюбхен, Веледа, Биолан, Судокрем);
гигиенические салфетки удаляют загрязнения с кожи и дезинфицируют ее (не следует использовать салфетки на масляной основе);
косметическое детское масло (все масла не следует использовать при мокнущих опрелостях, так вы перекроете доступ воздуха и ухудшите ситуацию);
вазелиновое масло.
Народные средства
При применении народных средств посоветуйтесь с врачом. Народная медицина советует использовать при опрелостях:
перекипячённое на водяной бане растительное масло;
облепиховое масло (есть минус — это масло очень маркое);
абрикосовое масло;
компресс из семени льна (семена перетираются в муку и заливаются кипятком);
ванночки с марганцовкой (несколько кристаллов марганцовки нужно предварительно растворить в небольшом количестве воды, чтобы нерастворенные кристаллы не попали при купании на кожу малыша);
ванночки с использованием отваров из трав (ромашка, череда, календула, кора дуба, чистотел, тысячелистник).
Внимание! При подборе трав для ванн необходимо соблюдать осторожность — может возникнуть аллергическая реакция!
Профилактика
Всех этих ужасов с мокнущими язвочками в самых нежных местах, краснопопием, слезами и капризами можно избежать, если проводить своевременную профилактику опрелостей:
Регулярно меняйте подгузники — каждые 3 часа.
Уделите время подбору подходящих памперсов.
Подмывать ребенка нужно при каждой смене памперсов или после каждого мочеиспускания, если малыш в пеленках.
При подмывании использовать чистую проточную воду.
Подмывать мылом следует только после того, как малыш покакал.
Просушивать кожу малыша аккуратными промакивающими движениями.
Устраивать воздушные ванны как можно чаще, от 1 месяца до 3-х — до 20 минут, с 6-ти месяцев — 30 минут, после года — около 40 минут.
Обрабатывать кожу ребенка специальными косметическими средствами, ждать их полного впитывания.
Использовать клеенку на тканевой основе и одноразовые пеленки.
Использовать одежду из натуральных дышащих тканей швами наружу.
Следите, чтобы одежда не была ребенку маленькой по размеру.
Стирать одежду и постельное белье малыша специальными гипоаллергенными средствами и следить за реакцией кожи малыша. По возможности сушить детские вещи на свежем воздухе.
Следить за температурным режимом — чтобы ребенок не перегревался и не перемерзал как в помещении, так и на улице.
Вводить прикорм осторожно — не чаще одного нового ингредиента в неделю, тщательно следить за реакцией детского организма на новые продукты.
Избегайте следующих действий:
использовать любые средства без консультации с врачом;
использовать жирные мази, крема и масла на мокнущих ранках — они перекрывают доступ воздуха и тормозят процесс заживления;
использовать крахмал вместо присыпки — он является благотворной средой для размножения бактерий и инфекций;
увлекаться гигиеническими салфетками — они должны идти в ход только при отсутствии доступа к воде;
слишком плотно фиксировать подгузник. Следите за тем, чтобы имелась циркуляция воздуха;
экспериментов по советам соседок, подруг, бабушек и «опытных» мам с женских форумов.