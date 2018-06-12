Чем лечить опрелости у новорожденных

Итак, вот оно — красное, непонятное, пугающее, в самом нежном месте, когда не ждали. Скорее всего, это опрелость. Что с ней делать, как лечить и как сделать так, чтоб их не было вообще, — поговорим в этой статье.

Как выглядит

Есть три стадии опрелости, или пеленочного дерматита:

Легкая стадия — покраснение, но нарушений кожного покрова нет, проблему можно решить подмыванием.

Краснота усиливается, появляются микротрещинки, могут появиться гнойнички, кожа в местах покраснения грубеет. Ребенок сильно беспокоится, поскольку появляются жжение и зуд.

Покраснения начинают мокнуть, появляются эрозии и гнойнички.

Где бывает

В местах, которые подвержены намоканию и трению:

на попе;

между ягодицами;

в паху;

между ножек;

внизу животика;

на сгибах коленей и локтей;

в подмышках;

на шее;

в любых складочках;

за ушками;

между пальчиками на руках и ногах.

Причины появления

Чаще всего опрелости появляются там, где блокирован приток свежего воздуха. В такой среде влага не высыхает и быстро начинают размножаться бактерии. Чрезмерное пересушивание приводит к тому, что кожа становится более уязвимой и легко травмируется памперсами и одеждой.

Основные причины появления опрелостей:

перепад температуры;

влага;

отсутствие доступа воздуха;

трение.

Проблемы с подгузником:

некачественный подгузник, вызывающий аллергическую реакцию. Если опрелости появляются только в зоне подгузника — попробуйте сменить марку памперсов;

мокрый подгузник, который вовремя не сменили, — моча и кал при длительном контакте с детской кожей вызывают раздражение и зуд, и конечно, опрелости. Подгузник нужно менять каждые 3 часа;

подгузник неправильно сидит, при движении трется о кожу малыша и создает неудобство. Следите за тем, чтобы все складки на подгузнике были расправлены и памперс сидел аккуратно.

Некачественная одежда:

одежда и пеленки из некачественных материалов могут вызывать потницу, которая легко перерастает в опрелость;

нежную кожу новорожденных могут натирать внутренние швы, ярлычки и этикетки. Проследите, чтобы на детской одежде не было таких неудобных деталей.

Аллергия:

некоторые продукты в рационе кормящей матери могут вызвать аллергию у малыша и привести к появлению опрелостей;

введение новых продуктов в прикорм ребенка тоже может спровоцировать покраснение кожи;

аллергию могут вызвать и косметические средства, которые используются при уходе за малышом.

Перегрев:

если в комнате, где находится малыш, постоянно жарко, ребенок перегревается — это приводит к появлению опрелостей. Жаркая погода на улице тоже может стать причиной их возникновения;

чрезмерное укутывание часто приводит к проблемам с кожей. Ребенка нельзя чрезмерно кутать не только на прогулке, но и дома.

Несоблюдение правил гигиены:

малыша не подмывают после каждой смены подгузника;

часто используют мыло при купании и подмывании;

ребенка не выкладывают для принятия воздушных ванн;

надевают подгузник на непросушенную кожу.

Расстройство стула:

при поносе кал имеет более кислую реакцию и сильно раздражает детскую кожу даже при кратком контакте.

Лечение

Для лечения опрелостей используют лекарственные и косметические препараты, сочетая их применение с соблюдением правил гигиены. Бороться с опрелостями следует с момента легкого покраснения, систематически, после консультации с врачом.

Соблюдение правил гигиены:

менять подгузники каждые 2,5 — 3 часа, не меньше 8 раз в день. Если вы используете пеленки — после каждого мочеиспускания пеленки должны быть заменены на сухие;

подмывать нужно после каждого мочеиспускания либо при каждой смене подгузника;

не следует каждый раз подмывать ребенка с мылом;

после подмывания нужно аккуратно просушить полотенцем все места, в которых может скопиться влага;

просушивать детскую кожу следует промокательными движениями, избегая трения;

после каждого подмывания и просушивания малыш должен принимать воздушные ванны, их прием длится от 5 до 20 минут;

перед надеванием подгузника и одежды необходимо обработать кожу защитным кремом;

если покраснения наблюдаются в зоне подгузника — смените марку памперсов;

отказаться от использования клеёнки в кроватке.

Внимание! Если все вышеперечисленные способы не уменьшают область опрелостей, больше того, их вид ухудшается, повышается температура, ребенок беспокоится и плачет — обратитесь к врачу!

Лекарственные препараты

Использовать любые лекарственные препараты можно только после консультации с врачом! Чаще всего педиатры рекомендуют при опрелостях следующие препараты:

мазь Бепантен;

Бепантол;

мазь Деситин;

гель Пантестин;

Драполен, обладает специфическим запахом (наносится 1 раз в сутки);

цинковая мазь;

Клотримазол;

нистатиновая мазь и синтомициновый линимент (их назначают, если опрелость вызвана инфекцией или грибком);

иногда врач прописывает так называемую подсушивающую болтушку, ее готовят в аптеке по рецепту (состав: глицерин, свинцовая вода, тальк и оксид цинка).

Внимание! Все препараты наносятся на чисто вымытую и просушенную кожу. На мокнущие места ни в коем случае нельзя наносить жирные мази!

Правила нанесения косметических средств

Все защитные средства наносятся на чисто вымытую и высушенную кожу при каждой смене подгузника. Итак:

вымыть младенца;

просушить его кожу;

подождать, пока малыш примет воздушную ванну;

нанести средство, тщательно распределив его по коже, уделяя особое внимание проблемным местам;

дать впитаться средству;

надеть памперс и одежду.

Косметические средства

Современные магазины и аптеки предлагают большой выбор средств:

присыпка от опрелостей бывает в двух видах — пудры или талька жидкой консистенции. Присыпки содержат в своем составе тальк, который уменьшает трение в складочках (лучше использовать их не каждый день, а время от времени, чтобы не пересушить кожу);

защитные кремы (Саносан, Бюбхен, Веледа, Биолан, Судокрем);

гигиенические салфетки удаляют загрязнения с кожи и дезинфицируют ее (не следует использовать салфетки на масляной основе);

косметическое детское масло (все масла не следует использовать при мокнущих опрелостях, так вы перекроете доступ воздуха и ухудшите ситуацию);

вазелиновое масло.

Народные средства

При применении народных средств посоветуйтесь с врачом. Народная медицина советует использовать при опрелостях:

перекипячённое на водяной бане растительное масло;

облепиховое масло (есть минус — это масло очень маркое);

абрикосовое масло;

компресс из семени льна (семена перетираются в муку и заливаются кипятком);

ванночки с марганцовкой (несколько кристаллов марганцовки нужно предварительно растворить в небольшом количестве воды, чтобы нерастворенные кристаллы не попали при купании на кожу малыша);

ванночки с использованием отваров из трав (ромашка, череда, календула, кора дуба, чистотел, тысячелистник).

Внимание! При подборе трав для ванн необходимо соблюдать осторожность — может возникнуть аллергическая реакция!

Профилактика

Всех этих ужасов с мокнущими язвочками в самых нежных местах, краснопопием, слезами и капризами можно избежать, если проводить своевременную профилактику опрелостей:

Регулярно меняйте подгузники — каждые 3 часа.

Уделите время подбору подходящих памперсов.

Подмывать ребенка нужно при каждой смене памперсов или после каждого мочеиспускания, если малыш в пеленках.

При подмывании использовать чистую проточную воду.

Подмывать мылом следует только после того, как малыш покакал.

Просушивать кожу малыша аккуратными промакивающими движениями.

Устраивать воздушные ванны как можно чаще, от 1 месяца до 3-х — до 20 минут, с 6-ти месяцев — 30 минут, после года — около 40 минут.

Обрабатывать кожу ребенка специальными косметическими средствами, ждать их полного впитывания.

Использовать клеенку на тканевой основе и одноразовые пеленки.

Использовать одежду из натуральных дышащих тканей швами наружу.

Следите, чтобы одежда не была ребенку маленькой по размеру.

Стирать одежду и постельное белье малыша специальными гипоаллергенными средствами и следить за реакцией кожи малыша. По возможности сушить детские вещи на свежем воздухе.

Следить за температурным режимом — чтобы ребенок не перегревался и не перемерзал как в помещении, так и на улице.

Вводить прикорм осторожно — не чаще одного нового ингредиента в неделю, тщательно следить за реакцией детского организма на новые продукты.

Избегайте следующих действий:

использовать любые средства без консультации с врачом;

использовать жирные мази, крема и масла на мокнущих ранках — они перекрывают доступ воздуха и тормозят процесс заживления;

использовать крахмал вместо присыпки — он является благотворной средой для размножения бактерий и инфекций;

увлекаться гигиеническими салфетками — они должны идти в ход только при отсутствии доступа к воде;

слишком плотно фиксировать подгузник. Следите за тем, чтобы имелась циркуляция воздуха;

экспериментов по советам соседок, подруг, бабушек и «опытных» мам с женских форумов.