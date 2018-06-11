Ресницы на щеках: как справиться с мадарозом?

СодержаниеВыпадение ресниц: нюансы терминологииВолосы ресниц: особенности строенияВыпадение ресниц при болезняхЧто делать, если выпадают ресницы?Альтернативные методы лечения мадароза

«Угадай, на какой щеке ресница!» — популярная примета гласит, что угадавший, где его утраченная ресничка, получит исполнение загаданного желания. Но бывает так, что единственным желанием оказывается «остановить выпадение ресниц». Как и любые волосы, ресницы не вечны. Они так же, как и волосы на голове, растут и выпадают в свой срок. А вот если этот срок стал до обидного коротким, а ресницы заметно поредели, значит, надо искать причину их выпадения.

MedAboutMe выяснял, что угрожает ресницам и как с этим бороться.

Выпадение ресниц: нюансы терминологии

Выпадение ресниц, как и любая другая патология, имеет свое название. Чтобы не запутаться, пойдем от более общих терминов.

Алопеция — это выпадение любых волос: на голове, на теле, утрата ресниц, бровей и т.п. Поэтому иногда говорят об алопеции ресниц. Но для выпадения именно бровей и ресниц есть специальный термин «мадароз». Раньше его использовали для обозначения состояний выпадения ресниц из-за разрушения волосяных фолликулов. Но позднее мадарозом стали называть потерю и ресниц, и бровей по любым причинам. И, наконец, в английском языке есть название именно для выпадения ресниц milphosis.

В русском языке обычно говорят о мадарозе, имея в виду выпадение ресниц, а в особо тяжелых случаях и бровей.

Волосы ресниц: особенности строения

Волосы ресниц расположены в 2-3 ряда, они короткие, толстые, овальные, изогнутые и расположены под углом к круговой мышце глаза. Верхних ресниц больше (около 200 штук), и они больше изогнуты кверху, а нижних — в 2 раза меньше, и они изгибаются так, чтобы не переплетаться с верхними при закрытии глаза. Отличие ресниц от других волос заключается в том, что у них нет мышцы-эректора, поднимающей их.

Ресницы растут со скоростью 0,15 мм в день, то есть, за 20 дней они вырастают на 3 мм. Рост продолжается от 5 до 6 месяцев, после чего ресничка выпадает. После выщипывания ресниц новые вырастают через 8-10 недель. Ежедневно мы теряем в среднем 4 ресницы с каждого глаза.

Ресницы защищают глазное яблоко от инородных тел и других потенциальных раздражителей и обеспечивают рефлекторное смыкание век при воздействии механических, зрительных и других воздействий. Кроме того, ресницы регулируют скорость испарения влаги с поверхности роговицы.

Искусственные длинные ресницы вредны для глаз

Ученые проанализировали 22 вида млекопитающих — от ежа до жирафа, включая человека — и выяснили, что у всех нас длина ресниц равняется одной трети от ширины глаза. Обычные ресницы поддерживают медленную скорость воздушного потока над поверхностью глаза. Любые другие варианты короче или длиннее увеличивают скорость движения воздуха вокруг глаз и повышают риск попадания пыли и инородных тел. Единственным известным исключением стал слон с его аномально длинными ресницами.

Выпадение ресниц при болезнях

Причин, по которым человек может начать терять ресницы, существует множество.

Болезни кожи

В этот перечень входят: очаговая алопеция, красная волчанка, псориаз, нейродермит, ихтиоз, красный плоский лишай, буллезный эпидермолиз, акантокератодермия, эпидермофития, акродерматит и др.

Врожденные заболевания

Потеря ресниц возможна при следующих патологиях: синдром эктодермальной дисплазии, алопеция врожденная, криптофтальм, синдром Элерса-Данлоса, колобома век и др.

Некоторые лекарства

Спровоцировать мадароз могут антикоагулянты, миотики (лекарства для сужения зрачков), статины (препараты для понижения уровня холестерина), гепарин, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, андрогены, тиреостатики (препараты для лечения гиперфункции щитовидной железы), бромокриптин, пропраналол, препараты вальпроевой кислоты и др.

Заболевания щитовидной железы и гипофиза

Рецепторы к гормонам щитовидной железы расположены на клетках волосяных фолликулов. Неудивительно, что тиреоидные гормоны напрямую влияют на волосы на разных стадиях цикла их роста. При гипертиреозе реснички истончаются и укорачиваются, а при гипотиреозе становятся грубыми и хрупкими.

Расстройства психики (трихотилломания)

При этом заболевании пациент сам себе выдергивает ресницы (а иногда и брови). Обычно врачам он в этом не признается, и на протяжении длительного времени медики ищут причину мадароза. Если ни анализы, ни иные методы обследования не дают никаких результатов, то следует изучить жизнь человека в последние месяцы. Как показывает практика, выявляются серьезные стрессы в школе, на работе или дома. Психиатр поможет с ними справиться и таким образом вылечит человека от трихотилломании. Обычно через 2-3 месяца ресницы полностью отрастают.

Травмы Инфекции (герпес, грибковые болезни, демодекоз, рожа, контагиозный моллюск, туберкулез, холера, сифилис, проказа) Блефарит Злокачественные опухоли (карцинома из сальной железы, базально-клеточный рак, плоскоклеточный рак и др.) Отравление (мышьяк, висмут, таллий, золото, хинин, витамин А) Синдром Фогта-Коянаги-Харада Серповидноклеточная анемия Химио— и лучевая терапия, и др. Реакция на клей для ресниц

Несколько лет назад эксперты Американской офтальмологической академии (AAO) опубликовали предупреждение о потенциальном вреде клея для накладных ресниц для здоровья глаз. Они рекомендовали во избежание занесения инфекции, развития аллергической реакции или просто раздражения век не клеить ресницы самостоятельно, а обращаться к сертифицированным косметологам и заранее интересоваться компонентами клея.

Что делать, если выпадают ресницы?

Что следует делать, если видимых заболеваний глаз и волос не наблюдается, а ресницы начали сыпаться?

Отказаться от косметики

Если начали выпадать ресницы, в первую очередь, следует прекратить использование косметики для глаз. Если после этого ресницепад прекратился, значит, дело в туши, тенях или в других средствах, которые человек использовал. Далее можно сменить производителя косметики и понаблюдать за реакцией век. Следует добавить, что косметику с глаз надо смывать ежедневно, чтобы давать коже век отдых. При этом необходимо использовать гипоаллергенные средства для снятия макияжа.

Изменить рацион

От конкретного вида продуктов ресницы, конечно, не выпадают. Но при несбалансированном в целом питании вполне возможно развитие мадароза из-за нехватки различных питательных веществ. Следует убрать из списка ежедневных блюд фастфуд, бутерброды с колбасой, сладости и газированные напитки. Вместо этого надо увеличить долю свежих фруктов и овощей, мяса, рыбы, кисломолочных продуктов.

Присмотреться к принимаемым БАД и витаминам

Избыток витамина А может приводить к мадарозу. И нехватка некоторых витаминов (например, из группы В) тоже может стать причиной выпадения волос. В этом случае поможет консультация врача, которому следует изложить свою проблему и уточнить, какие витамины и БАД человек уже принимает.

Альтернативные методы лечения мадароза

Существуют народные методы улучшения роста ресниц, эффективность которых весьма сомнительна. Так, распространенная рекомендация смазывать ресницы льняным, касторовым, оливковым или репейным маслом не учитывает, что волос — это мертвое образование. Масла не питают ресницы и не впитываются в них.

А вот советы на тему уменьшения воспаления век (например, из-за круглосуточного сидения за компьютером) действительно могут помочь. Если кожа век будет здорова, то и волосяные фолликулы будут чувствовать себя хорошо, а значит, и ресницы не будут выпадать. Для компрессов и полосканий век используют противовоспалительные отвары и настои ромашки, василька или обычный зеленый чай.

Для улучшения кровообращения век и укрепления ресниц можно устраивать себе глазные ванночки. В широкую и глубокую тарелку следует налить обычной теплой воды и опустить в нее лицо. Находясь «под водой», надо открыть глаза и отсчитать 30 секунд. Потом вытащить лицо из воды и поморгать. Моргать под водой не рекомендуется, чтобы не спровоцировать раздражение.

Но самым верным способом спасти свои ресницы является поход к врачу-офтальмологу. Уточним: косметолог — для красоты, а здоровьем глаз занимается офтальмолог, не стоит их путать. Только врач сможет точно сказать, не является ли выпадение ресниц симптомом одного из перечисленных выше заболеваний.

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