В Калининграде завелся похититель женских волос

Калининграде неизвестный украл из салона красоты шесть килограммов женских волос. Злоумышленник пробрался в парикмахерскую ночью, подобрав нужные ключи, сообщает телеграм-канал Mash.

В салоне красоты собирали волосы, чтобы потом отправить их на производство париков и шиньонов. Стоимость украденного оценивается в 400 тысяч рублей.

Удивило сотрудников салона то, что кроме волос из парикмахерской ничего не пропало. При этом в помещении находилось дорогое имущество: техника, деньги, средства по уходу за волосами и многое другое.

Пока злоумышленника поймать не удалось.