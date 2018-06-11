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В Калининграде завелся похититель женских волос
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В Калининграде завелся похититель женских волос 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Калининграде неизвестный украл из салона красоты шесть килограммов женских волос. Злоумышленник пробрался в парикмахерскую ночью, подобрав нужные ключи, сообщает телеграм-канал Mash.
В салоне красоты собирали волосы, чтобы потом отправить их на производство париков и шиньонов. Стоимость украденного оценивается в 400 тысяч рублей.
Удивило сотрудников салона то, что кроме волос из парикмахерской ничего не пропало. При этом в помещении находилось дорогое имущество: техника, деньги, средства по уходу за волосами и многое другое.
Пока злоумышленника поймать не удалось.
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