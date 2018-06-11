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Что такое трихология?
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Что такое трихология? 

Я Покупаю 3 часа назад
Фото: Я Покупаю
Трихология — наука, которая изучает волосы и волосистую часть головы. В Европе как отдельное направление в медицине появилась в конце прошлого века. В России же первые специалисты заявили о себе в 2000-х. Впрочем, в перечне Минздрава профессии трихолога все еще не существует. Считается, что наука о волосах является ответвлением дерматокосметологии.
Трихология изучает особенности волос и кожи головы, заболевания и методы лечения. Хороший специалист может решить проблему секущихся волос и их выпадения. Лечат волосы после сдачи анализов, потому что их прочность, блеск и длина напрямую зависят от состояния внутренних органов и обмена веществ. Обращаться к врачу этого профиля следует при сильном выпадении волос, появлении перхоти, залысин, ранней седины и других проблем с волосами и кожей головы, которые вас настораживают.
Сегодня трихологи ведут прием как в медицинских учреждениях, так и в салонах красоты. С помощью специального оборудования и небольшой пряди волос они могут рассказать об организме человека многое: достаточно ли в пище питательных веществ и витаминов, нет ли избытка токсинов и тяжелых металлов, увидеть гормональные нарушения и сниженный иммунитет, бесплодие и импотенцию, вредные условия работы и лишний (или недостаточный) вес.
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