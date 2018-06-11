Если бы актеры Marvel были женщинами: расставь их на свой вкус

Вы когда-нибудь задумывались, как выглядели бы ваши любимые персонажи Marvel, если бы были женщинами?

Не так давно анонимный аниматор осуществил эту задумку, используя приложение FaceApp. Не меняя черт лица, автор добавил знаменитым актерам макияж и длинные волосы. Впрочем, этого оказалось более чем достаточно, чтобы представить их с двумя Х-хромосомами.

Результаты удивили редакцию Playboy, поэтому мы решили поделиться ими с вами! Перед вами 22 актера, сыгравших брутальных персонажей в киновселенной Marvel.

Нажимайте на стрелку «вверх» рядом с фотографией, чья «женская версия» вам нравится, и на стрелку «вниз», чье перевоплощение, по вашему мнению, получилось не столь удачным!