Как пользоваться карандашом для глаз, чтобы сделать взгляд выразительным

Удачно подобранный карандаш позволит идеально оттенить цвет твоих глаз, сделав его глубже и ярче. Смотри несложную фотоинструкцию о том, как пользоваться карандашом для глаз в зависимости от их оттенка.

Темно-карие

Попробуй синие оттенки лайнера для карих глаз. Необязательно носить ярко-голубой — лучше обрати внимание на элегантный темно-синий. Этот цвет будет уместен и днем, и вечером. В отличие от черного, глубокий синий лайнер выглядит на карих глазах мягче, подчеркивая их глубину.

Светло-карие

Для глаз орехового оттенка идеально подойдет золотистый металлик теплых тонов. Он подчеркнет золотистые искорки в твоих глазах, заставляя взгляд сиять и делая его ярче. Такая подводка подойдет не только для вечеринки! Смело используй золотистый металлик для повседневного образа.

Зеленые

Сливовый карандаш для глаз — лучший ответ на вопрос, как краситься обладательницам зеленой радужки. Глубокий фиолетовый оттенок лайнера позволит акцентировать внимание на красивом естественном цвете глаз, выгодно оттеняя их. Сливовый карандаш подойдет и для офиса, и для вечеринки.

Голубые

Холодные голубые глаза будут смотреться особенно привлекательно, если оттенить их глубокой изумрудной тенью. Такой прием сделает твой цвет более многомерным, вибрирующим и насыщенным.

Серые

Сделать акцент на голубых оттенках серых глаз поможет контрастный и яркий коричнево-красный лайнер. Как пользоваться таким карандашом для глаз? Нарисуй стрелку и подведи нижнее веко — глубокий винный цвет сделает серые глаза теплыми и нежными, подчеркнув их редкий оттенок.

Как пользоваться белым карандашом для глаз

Помимо цветных лайнеров, для красивого макияжа тебе пригодится белый карандаш. Он поможет скорректировать форму глаз, а также визуально сделать их больше. Акцентируй им внутренние уголки и слегка оттени нижнее веко. Тушь для нижних ресниц в этом случае не понадобится!

С помощью белого карандаша можно даже нарисовать полностью белые стрелки — это сделает взгляд свежим и отдохнувшим.