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Эштон Катчер признался, что начал лысеть уже в 25 лет
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Эштон Катчер признался, что начал лысеть уже в 25 лет 

Попкорн News 3 часа назад
Фото: Попкорн News
Внимательные поклонники Эштона Катчера наверняка давно заметили, что актер чаще всего появляется на публике в бейсболке — разумеется, когда дело не касается светских, официальных мероприятий. На днях актер раскрыл причину своей горячей любви к головным уборам — оказывается, с помощь бейсболки он маскирует тот факт, что давно теряет волосы.
В эфире ток-шоу Conan 40-летний актер рассказал, что начал терять волосы еще в 25 лет — и испугался перспективы облысеть настолько, что отправился к доктору, который объяснил Эштону, что на самом деле этот процесс абсолютно естественен:
«Когда мне было что-то около 25, я заметил, что теряю волосы. Я пошел к доктору, и он прописал мне специальный препарат, «Аводарт». Он объяснил, что организм производит тестостерон, и побочный эффект этого процесса провоцирует ослабевание фолликулов и выпадение волос, а этот препарат помогает эту проблему решить», рассказал Катчер.
«Года три назад я перестал его принимать, и теперь у меня снова выпадают волосы. Но я постоянно ношу бейсболки, так что мне нормально».
Эштон и целая коллекция бейсболок:
попкорнnews
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