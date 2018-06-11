Эштон Катчер признался, что начал лысеть уже в 25 лет

Внимательные поклонники Эштона Катчера наверняка давно заметили, что актер чаще всего появляется на публике в бейсболке — разумеется, когда дело не касается светских, официальных мероприятий. На днях актер раскрыл причину своей горячей любви к головным уборам — оказывается, с помощь бейсболки он маскирует тот факт, что давно теряет волосы.

В эфире ток-шоу Conan 40-летний актер рассказал, что начал терять волосы еще в 25 лет — и испугался перспективы облысеть настолько, что отправился к доктору, который объяснил Эштону, что на самом деле этот процесс абсолютно естественен:

«Когда мне было что-то около 25, я заметил, что теряю волосы. Я пошел к доктору, и он прописал мне специальный препарат, «Аводарт». Он объяснил, что организм производит тестостерон, и побочный эффект этого процесса провоцирует ослабевание фолликулов и выпадение волос, а этот препарат помогает эту проблему решить», рассказал Катчер.

«Года три назад я перестал его принимать, и теперь у меня снова выпадают волосы. Но я постоянно ношу бейсболки, так что мне нормально».

Эштон и целая коллекция бейсболок:

попкорнnews