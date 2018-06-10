Антибактериальный гель: в чем его опасность

В условиях, когда нет доступа к проточной воде, мы часто используем антисептические гели для рук. Считается, что они убивают вредные микробы на наших руках. Перед приемом пищи в ресторане многие наносят несколько капель на кожу, будучи уверенными в том, что это равноценная замена мытью рук. Так ли это? Не содержат ли эти гели столько химических веществ, что их вредное воздействие превышает вред, который могут нанести микробы? Попробуем разобраться.

Содержание спирта

Гели чаще всего имеют в своей основе спирт, который, как известно, сушит кожу. Кроме этого, спирт мешает выработке собственного жира сальными железами. А это способствует появлению микротрещин и морщин. Именно поэтому кожа рук, которые часто обрабатываются антибактериальным гелем, выглядит сухой и старой. Чтобы предотвратить иссушение кожи, используйте увлажняющий крем сразу после антисептика.

Триклозан

Если в средстве нет спирта, значит, оно сделано на основе сильного антибиотика, который убивает бактерии на ваших руках. Чаще всего это Триклозан. Мощнейшее бактерицидное средство действительно приводит кожу рук практически в стерильное состояние. Но в этом и кроется опасность. Если использовать такой гель слишком часто, велика вероятность появления микробов, устойчивых к препарату. Таким образом, вы сами выращиваете на своих руках популяцию супер устойчивых бактерий. А это уже, ни много ни мало, смертельная опасность для вашего организма. Распространяясь, они наносят ощутимый вред иммунной системе. Поэтому использовать такие средства можно не чаще 1 раза в день.

Вредные вещества

Кроме основного вещества, в гелях есть большое количество вспомогательных, которые «отвечают» за приятный запах, консистенцию продукта и длительный срок его хранения. Синтетические ароматизаторы, содержат эфиры фталевой кислоты. А они вызывают сбои в работе гормональной системы. Парабены, которые часто используются в качестве консервантов также наносят вред организму. Поэтому, приобретая антибактериальные средства, обращайте внимание на их состав.

Принцип напалма

Действуя по принципу напалма, гель убивает не только вредные бактерии, но и всю флору на ваших руках. Так снижается уровень защиты организма, ведь многие бактерии служат естественным щитом, борясь с микробами, которые стремятся попасть с пищей в ваш желудок. Поэтому не стоит злоупотреблять антибактериальными гелями. Использовать их нужно только в самых крайних случаях, когда нет доступа к воде и мылу. Тем более, что последние исследования показали — они часто гораздо эффективней борются с некоторыми видами бактерий.

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