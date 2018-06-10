12 устаревших бьюти-правил, которым не стоит следовать

Кошачьи коготки

Кошачьи коготки совершенно неудобны в быту (легко пораниться или сломать их). Их можно разве что использовать в качестве самообороны.

Модная альтернатива: в этом сезоне на пике моды короткие ногти овальной формы. На них лучше всего смотрятся броские оттенки вроде красного, бордо, фуксии.

Жирное мелирование

До сих пор так делают в провинции. В 90-е такое окрашивание было у Джери Холлиуэлл из Spice Girls. Это считалось очень стильным решением, сейчас уже эксперты и не знают, почему. Все, что это мелирование создавало, так это эффект грязных волос, которые к тому же выглядели тонкими.

Модная альтернатива: сейчас популярно окрашивание в стиле «поцелуй солнца» (омбре, балаяж, шатуш, деграде).

Нейл-дизайн на всех ногтях

Яркие клумбы из роз, россыпь стразов на каждом ногте должны были давно остаться в 90-х. Тогда в моде была вычурность, а сейчас актуален минимализм. Кстати, в крупных мегаполисах клиентки уже не заказывают дизайн на каждом пальце, особенно если это яркий рисунок. А вот в маленьких городах и регионах такая роспись под хохлому — это все еще хит.

Модная альтернатива: в этом сезоне в моде negative space, когда полосочки, точки и другая геометрия украшают максимум по два пальца на каждой руке. А флористика приобретает скромный формат: маленький листочек или лепесточек на пальце. Для тех, кто любит украшения, подойдет маникюр с блестками или в оттенках металлик, ими тоже выделяется один или два пальца на каждой руке.

Темный лайнер для губ Дикое омбре родом из 90-х, когда коричневым лайнером подчеркивают контур губ, а на губы наносят помаду обычно светлого цвета, давно пора отправить в утиль. Этот вариант ненавидят все визажисты. Женщины считают (а фанатаки такого макияжа все еще есть), что это придает объем губам. На самом деле со стороны рот просто выглядит грязным.

Модная альтернатива: есть два варианта, которые позволят придать объем губам. Первый — взять лайнер на полтона темнее вашей помады, использовать консилер чуть выше контура, а потом нанести помаду. Второй — сочетать помаду с блеском (при этом наносить его точно на середину губ).

Брови-ниточки

Любимый вариант известной киногероини Верочки старит даже совсем юных и делает образ болезненным. Сейчас все еще можно встретить любительниц таких бровей, они даже делают татуаж в этом стиле.

Кары Делевинь. Модная альтернатива: в моде естественные, чуть подкорректированные брови. Идеальными вариантами считаются примеры Миранды Керр

Синие тени

Синие тени, нанесенные на все веко, оставьте для бабушек. Такой макияж выглядит нелепо, превращает взгляд в болезненный. Очень популярен был подобный боевой раскрас в 80-90-е (вспомните хотя бы фильм «Деловая женщина»). Девушки с яркими тенями, нанесенными аж по бровь, выглядели как участницы Хэллоуина. Касается это не только синего и голубого, но и любых других ярких оттенков теней вроде фиолетового и зеленого.

Модна альтернатива: яркие оттенки теней лучше всего использовать в качестве акцентов, чтобы подчеркнуть красоту и глубину взгляда. Например, нарисовать стрелки или же подчеркнуть линию нижних ресниц.

Блестки на лице

Блестки и стразы на лице, модные в 90-х, лучше оставить для фестивалей в стиле хиппи-шик.

Модная альтернатива: чтобы добавить сияния, достаточно хайлайтеров, в том числе цветных. Наносите продукт на лицо и тело по схеме.

Гофре

Раньше ни одна вечеринка или выпускной не обходились без гофрированных причесок. Да и сейчас вариант волос, зажеванных «вафлей», еще можно встретить на улицах большого города. Выглядит это, мягко говоря, неестественно. Растрепанная копна волос старит и совсем не красит.

Модная альтернатива: сейчас стилисты делают гофре, но не по длине волос, а только на корнях, такой прием позволяет создать легкий прикорневой объем и долгоиграющую укладку.

Прическа с «крабиками»

Помните эти укладки? Волосы разделяются на несколько проборов, каждая прядь у корней закручивается в жгут и закрепляется маленькими «крабиками». Когда-то это был последний писк моды. Хочется, чтобы он остался в прошлом. Такая прическа создает ощущение неопрятности. У корней образуются залысины, а зажимы издалека выглядят так, будто в волосах запутались жуки.

Модная альтернатива: если рассматривать укладки, создающиеся от корней, то самой модной и эстетически красивой альтернативой послужат боксерские косы.

Огромные начесы

Огромные прикорневые начесы можно увидеть даже на красных дорожках, но как же они портят образ. Гнезда на голове добавляют девушкам возраст и буквально превращают в старуху.

Модная альтернатива: очень эстетично смотрятся не теряющие популярность начесы в стиле рокабилли. Особенно в сочетании с косами или высокими хвостами.

Зигзагообразный пробор

Эксперты отмечают, что зигзагообразный пробор делает волосы визуально тонкими, лишает прическу объема.

Модная альтернатива: лучший вариант, который разбавит скучную укладку, это пробор на боковую сторону, причем на ту, на которую вам нравится.

Стрижка Рэйчел

В конце 90-х это каскадное каре пользовалось невероятной популярностью, каждая пятая девушка приходила к стилисту и заказывала такую же стрижку, как у Рэйчел. Но правда в том, что стрижка актрисе совсем не шла. Она делала лицо Дженнифер шире и тяжелее. Да и сама Энистон недолюбливала ставшую популярной стрижку героини: «Я ненавидела эту стрижку, не могла ее уложить без помощи стилиста, а глядя на свое отражение в зеркале, чувствовала себя уродиной. Тогда я мечтала побриться налысо, но было обременена контрактом. Естественные прямые волосы — вот это мое», — рассказала актриса журналу Today. К такому варианту прически Дженнифер сейчас и пришла.

Модна альтернатива: современные варианты каре. Они добавляют объем волосам, а не лицу.

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