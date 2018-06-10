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Временные татуировки, стрелки-наклейки и еще пару видов стикеров, которые вы точно захотите попробовать
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Временные татуировки, стрелки-наклейки и еще пару видов стикеров, которые вы точно захотите попробовать 

SNCmedia.ru 4 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Временные татуировки
Пожалуй, самый очевидный раздел бьюти-стикеров — это временные татуировки. Большинство из нас хоть в раз в жизни задумывались о том, чтобы сделать тату. Самые нерешительные до сих пор спрашивают себя, что делать, если рисунок надоест (и классическое: «Как она будет выглядеть, когда я состарюсь?»). Для нас, таких рассудительных, бьюти-индустрия нашла решение. На просторах интернета сейчас можно найти огромное количество красивых и качественных переводных тату. Вдохновились минималистичными тату от Джонбоя? Хотите акварельную татуировку? Едете на Coachella и ищете дополнительный аксессуар? Все эти желания могут исполнить временные татуировки, которые при любой возможности можно быстро нанести, а когда надоест — немедленно смыть.
Стикеры для ногтей и кутикул
Если нет времени объяснять на то, чтобы сходить в салон на маникюр, а у самой руки растут из прекрасной подтянутой части тела, то на помощь всегда могут прийти наклейки на ногти (по-другому они еще называются твердый лак). На сегодняшний день существует большое количество разнообразных стилей и цветов таких наклеек, так что смело покупайте свои первые стикеры и забывайте о смазанных ногтях. Если же одних наклеек на ногти вам уже мало, то в ход могут пойти стикеры для кутикул. Этот тренд, как и многие другие, был введен в моду Рианной. Этот, более чем яркий, аксессуар будет классным дополнением к летним пляжным образам.
Стикеры-веснушки
Сегодня веснушки — это тренд. Спасибо говорим в том числе и Меган Маркл. Визажисты налево и направо учат нас, как с помощью косметики добиваться эффекта веснушек на лице. Однако вероятность того, что они смогут стереться в течение дня велика. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, бренды придумали клеящиеся веснушки. Выглядит это достаточно натурально и на деле очень практично: с ними можно ходить целый день и даже плавать, а когда надоест, убрать до востребованности.
Наклейки-стрелки
Многие могут согласиться с тем, что один из самых сложных этапов в нанесении макияжа — это создание стрелок. Сколько раз стрелка на правом глазу получалось идеальной, а левый глаз так нас подводил, что в итоге мы отказывались от идеи нарисовать стрелки на год вперед? Именно для таких тяжелых ситуаций компании и придумали стикеры, которые можно наносить на глаза как стрелки. Вы можете наклеивать как целую стрелку, так и отельные ее части, например, уголок, а остальное дорисовать самостоятельно. Экономия времени и нервов!
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