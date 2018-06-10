7 признаков старения, которые выдают твой возраст

Косметология шагнула так далеко, что сегодня мы можем справиться даже с морщинами! Но увы, некоторые признаки старения все равно выдают истинный возраст женщины, даже если она выглядит великолепно. Сегодня мы расскажем о самых главных «предателях» и, конечно, дадим ценные советы о том, как с ними бороться, чтобы оставаться молодой и красивой дольше.

1. Носогубные складки

Rexfeatures

Носогубные складки могут стать твоей проблемой уже в двадцать пять, поэтому чем раньше ты начнешь боевые действия, тем лучше.

Что делать: Самые эффективные методы на сегодня — биоармирование и биоревитализация, а при очень глубоких складках — филлеры с гиалуроновой кислотой.

2. Темные круги под глазами

Главная причина всем известных синяков под глазами, а ко всему прочему и гусиных лапок — тонкая кожа в этой зоне лица с минимальной жировой прослойкой. Зачастую мы попросту игнорируем проблемы в этой области, отодвигая их на второй план, несмотря на то что повзрослевший, немолодой взгляд сразу же прибавляет лишние годы.

Что делать: На ранней стадии на помощь придут народные средства, стимулирующие кровообращение — компрессы из зеленого чая или травяного отвара, кубики льда, а также различные препараты с кофеином, экстрактами черники, подорожника, арники.

Если же процесс уже запущен, твоими друзьями станут средства с АНА-кислотами, ретинолом, пептидами или гиалуроновой кислотой. А у косметолога пробуй такие процедуры, как пилинги, мезотерапия, термаж и Fraxel.

3. Цвет кожи

Кожа юной особы буквально светится изнутри и имеет ровный тон. Однако со временем процесс обновления клеток кожи замедляется, делая цвет лица более тусклым, а пигментацию намного заметнее.

Что делать: На начальных стадиях бороться с пигментацией помогают отбеливающие кремы для лица, а с тусклостью — полноценный сон. Далее — фотоомоложение и Fraxel. И не забывай регулярно пользоваться кремом с SPF, следить за здоровьем, ну и высыпаться, конечно же.

4. Овал лица

Проблема «поплывших» очертаний — во многом результат наследственности. Иногда в 30, иногда в 35, а то и позднее, но наступает период, когда кожа в зоне подбородка начинает провисать. Далее нарушения овала лица лишь продолжают усиливаться, и к 45 годам шансы нарушений равны уже 80%.

Что делать: Идеальной профилактикой станет лицевая гимнастика. Ну, а если ситуация требует серьезного вмешательства, тебе в помощь придут армирование подбородка и нитевое укрепление. И кстати, изменение овала лица может быть вызвано не только процессом старения, но и, например, наличием гормональных нарушений, поэтому консультация гинеколога не повредит.

5. Руки

Насколько идеально гладким ни было бы наше лицо, наша главная визитная карточка всегда коварно нас выдает. Пигментные пятна, морщины, выступающие вены — вот основные спутники возраста. Кроме того, ногти становятся более тонким и хрупкими, и на них появляются желтые пигменты, что, во-первых, не очень-то эстетично, а во-вторых, также намекает на реальные цифры в паспорте.

Что делать: Порядка 80% характерных возрастных изменений на руках вызвано воздействием ультрафиолетового солнечного излучения. Регулярно пользуйся специальными солнцезащитными кремами и обязательно носи перчатки при любой работе по дому или саду. Ну и, конечно, лаконичный маникюр в нейтральных благородных оттенках визуально придаст ручкам свежести.

6. Шея Одна из самых подвижных частей тела также является одной из наиболее подверженных возрастным изменениям. Однако, как и в ситуации с кругами под глазами, вспоминают об этой проблеме только в тот момент, когда та уже довольно ясно дает о себе знать.

Что делать: Большую роль в вопросе с шеей играет осанка. Сутулость лишь прибавляет складку-другую, поэтому всегда следим за плечами и положением головы. В борьбе со складками и морщинами в этой области косметология также предлагает плазмолифтинг, ультразвуковой лифтинг и филлеры.

7. Лишний вес Ненужные килограммы не только провоцируют появление возрастных признаков как снаружи, так и изнутри, они еще и визуально делают нас старше. Прибавляем к этому нарушение осанки и получаем лишние десять лет к возрасту.

Что делать: Бороться с лишним весом нужно плавно и постепенно. Если ненужные объемы — проблема генетического характера, лучше всего прибегнуть к индивидуальной консультации диетолога. Если же это результат ночных «жоров» и бурных уик-эндов, берем за основу принципы правильного питания — и бегом в спортзал. При желании можно подкрепить результат процедурами: липолизом, кавитацией и озонотерапией.

Текст: Юлия Демина