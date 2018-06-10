Авитаминоз, антибиотики или болезнь? Врач о причинах аллергии на солнце

Весь год мы ждём лета, чтобы насладиться ласковым морским бризом, понежиться под тёплыми лучами солнца… А тут вдруг приходит «солнечная аллергия», и настроение сразу портится. Почему и у кого она возникает, можно ли от неё защититься, «АиФ-Черноземье» рассказывает врач-дерматовенеролог, косметолог Липецкого областного кожно-венерологического диспансера Наталья Токарева

Причём здесь солнце?

Екатерина Деревяшкина, «АиФ-Черноземье»: Наталья Васильевна, мы знаем, что есть аллергия на пыльцу, шерсть животных, какие-то продукты, но чтобы аллергия на солнце… Разве такое возможно?

Наталья Токарева: Да, такое возможно. Аллергия на солнце, или фотодерматит — это заболевание, которое обусловлено повышенной чувствительностью кожи к ультрафиолетовым лучам как естественным в составе солнечного света, так и при искусственном облучении специальными лампами в соляриях.

— Но ведь в солнечных лучах нет аллергена!

— Вы правы, как такового аллергического компонента в ультрафиолетовом излучении нет. Негативное влияние солнца проявляется при взаимодействии таких лучей с определённым веществом на поверхности или внутри кожи человека. Фотодерматит может быть спровоцирован, например, нехваткой витаминов в организме, хроническими заболеваниями, нарушением обмена веществ, патологией печени. Кроме того, его могут вызвать такие раздражающие факторы в сочетании с солнцем, как эфирные масла, косметические и парфюмерные средства, лекарственные препараты, пыльца и другие.

— Правда, что спровоцировать «солнечную аллергию» может приём антибиотиков?

— Действительно, повышенная чувствительность к солнечным лучам развивается при приёме некоторых препаратов, в том числе антибиотиков тетрациклинового ряда.

— Как часто к вам обращаются с подобной проблемой?

— Фотодерматит наблюдается довольно часто: по различным данным с его проявлениями хотя бы раз в жизни сталкивается каждый пятый человек. Следует отметить, что с каждым годом количество пациентов с таким диагнозом неуклонно растёт. Это связано с модой на загар и посещение соляриев, а также доступностью пляжного отдыха, в том числе в зимнее время.

Возраст не имеет значения

— Может фотодерматит возникнуть внезапно? Например, до 40 лет у человека не было никаких проблем и тут — пожалуйста.

— У взрослых возраст для «солнечной аллергии» не имеет значения. Симптомы фотодерматита обычно появляются через 4-6 часов после выхода на солнце. В ряде случаев даже кратковременное воздействие ультрафиолетовых лучей приводит к образованию пузырей и воспалению.

— Считается, что «солнечная аллергия» чаще встречается у натуральных блондинок и людей со светлой кожей. Это так?

— Несомненно, природный цвет кожи значение имеет: повышенный риск развития фотодерматита наблюдается у светлокожих, а также у беременных женщин и маленьких детей. В последнем случае это связано с тем, что у детей механизмы защитной реакции кожи значительно слабее, нежели у взрослых. Кроме того, отмечается генетическая предрасположенность к фотодерматиту.

— Обычно при аллергии человек начинает чихать и кашлять. А каковы признаки фотодерматита?

— «Солнечная аллергия» проявляется покраснением кожи, появлением пятен, волдырей, пузырей, зуда и шелушения. Чаще всего фотодерматит развивается на открытых участках тела: лице, шее, области декольте, плечах, тыльной поверхности кистей.

Меньше краситься, больше защищаться

— Неужели людям, страдающим «солнечной аллергией», путь на пляж навсегда заказан?

— Не стоит отказывать себе в отдыхе, тем более на море. Просто нужно уделять больше внимания профилактическим мероприятиям, направленным на предотвращение появления симптомов фотодерматита. Следует избегать прямых солнечных лучей: пользоваться зонтиками, носить одежду из натуральных тканей (льна, хлопка) с длинными рукавами, широкополую шляпу. Рекомендуется максимально ограничить использование декоративной косметики и парфюмерии. А людям с чувствительной кожей обязательно пользоваться фотопротекторами для защиты от воздействия UVA— и UVB-лучей. Солнцезащитные средства наносятся за 20 минут до выхода на солнце, затем их необходимо повторно наносить каждые два часа.

— У каждого средства для загара своя степень защиты. Какую следуют выбирать, отправляясь на пляж?

— Если вы отдыхаете в жарких странах, где солнечное воздействие очень интенсивное, начинать загорать надо, используя перед этим защитный крем с SPF 50+. Когда адаптация к активному солнцу уже произойдёт, можно пользоваться кремом с меньшим значением SPF. Для детей существуют детские солнцезащитные кремы. Но помните, что при фотодерматите использование активной фотопротекции обязательно. И не забывайте, что наиболее безопасные часы пребывания на солнце — с 8.00 до 11.00 и с 16.00 до 19.00.

Ищите причину

— Говорят, чтобы избежать «солнечной аллергии», нужно походить в солярий, так сказать, подготовить кожу к солнцу. Это миф?

— Если есть «аллергия на солнце», то загорать в солярии тоже не следует. Кроме того, фотодерматит может появиться вследствие чрезмерного увлечения подобными процедурами.

— Как же тогда его предотвратить?

— Важно выяснить причину его появления. Если это лекарственные препараты, кремы, травы или пищевые продукты, следует перестать их использовать и употреблять. Но бывает, что приём лекарственных средств прекратить невозможно, тогда нужно избегать контакта ультрафиолета с кожей и обеспечить постоянную фотозащиту. Если же фотодерматит вызвало какое-то заболевание, то его надо лечить. «Солнечная аллергия» — не причина, а следствие.

— Можно ли от неё избавиться? Или это «подарок» на всю жизнь?

— Не думайте, что «солнечная аллергия» останется у вас навсегда. Необходимо найти причину, по которой возник фотодерматит, и обязательно её устранить. В таком случае вы сможете без опасений наслаждаться полноценным летним отдыхом.