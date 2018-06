Танцуй, пока молодая: бьюти-гид для главных музыкальных фестивалей этого лета

STEREOLETO, 10-11 июня

Питер. Лето. Музыка — что может быть круче? Главная летняя вечеринка северной столицы в этом году проходит по новому формату, лайн-ап — самый разношерстный: рэп от «Касты» и инопланетный поп от «Мальбэка» и Сюзанны, британское электро от Squarepusher и украинский поп-панк от «Пошлой Молли».

Макияж

На этом празднике жизни дождливой столицы вы должны сиять. Буквально. Для этого используйте стразы — вокруг глаз, как предлагает Jeremy Scott, или на губах, как на показе Dries Van Noten. Губы оставьте почти нетронутыми и позаботьтесь о совершенном тоне лица.

Волосы

Жаркие летние ночи настраивают на романтику, поэтому предлагаем добавить must have сезона — косы, чтобы дополнить образ инопланетянки. Они должны быть небрежными, двух-трех будет достаточно. При сушке волос используйте мусс, чтобы придать объем волосам и заплетите несколько прядей (а-ля хиппи). Не ограничивайте свою фантазию — если хочется, добавьте яркие пряди или заплетите в косы пирсинг. Смело экспериментируйте — Stereoleto всего раз в году.

Маникюр

Продолжаем тему металлика и в нейларте — выбирайте серебристый, позолоченный или эффектный хромированный маникюр. Покажите своему мастеру нашу подборку с бекстейджа показов Oscar de la Renta и Alexis Mabille. Для финального аккорда добавьте блесток вокруг кутикулы, как модели Tom Ford (непрактично, но страшно красиво).

Gazgolder Live, 21 июля

Все поклонники отечественного рэпа этим летом встречаются на территории завода «Арма». В каком образе подпевать новым трекам Басты, Скриптониту и T-Fest?

Макияж

Предлагаем не отходить от темы фестиваля и создать актуальный бьюти-образ с помощью стрелок — в этом сезоне чем агрессивнее, тем круче! Чтобы их нарисовать, проведите линии от внутреннего уголка глаза до внешнего края и после этого закрасьте внутреннюю область. Можете поэкспериментировать с цветами лайнера и вместо классического черного оттенка выбрать насыщенный синий (как Белла Хадид на показе Fendi). Чтобы не переборщить с образом, нанесите нейтральный оттенок помады с помощью пальцев для создания эффекта «влажных» губ.

Уход

Если все-таки решитесь на стрелки, накануне фестиваля уделите особое внимание области под глазами. Массаж и увлажняющие патчи — то, что нужно. С первым справится специальный гаджет от Foreo — IRIS. В домашних условиях он воссоздает лимфатический массаж подушечками пальцев по китайской методике. Сам процесс приятный — в течение нескольких минут IRIS ухаживает за кожей вокруг глаз, одновременно сочетая деликатные похлопывания и пульсации. 20 минут такого ежедневного массажа избавляют от черных кругов и мешков под глазами и экономят траты на консиллер. А для завершения домашнего SPA-ритуала используй патчи, например гидрогелевые Panda’s dream eye patch, White organia. Они увлажняют кожу вокруг глаз и придают дополнительное сияние.

Волосы

Косички в стиле Ким Кардашьян — слишком банально для рэп-фестиваля. Предлагаем присмотреться к гладкому конскому хвосту и усовершенствовать его с помощью кожаной ленты, как модели показа Ulla Johnson. Не пренебрегай лаком для волос и утюжком для безукоризненной гладкости волос. Эта прическа выгодно подчеркнет форму лица (не забудьте выделить скулы) и снизит вероятность, что кто-то в толпе в порыве танцев дернет вас за прядь.

Маникюр

При выборе маникюра сделайте ставку на классику — черные и матовые. Чем длиннее ногти, тем выигрышнее смотрится этот оттенок. Если вам смелости не занимать, добавьте пирсинг. В этом случае не стыдно взять пример с сестер Кардашьян: Ким и Кайли Дженнер — преданные поклонники такого нейл-арта.

Park Live, 27-29 июля

Главная вечеринка для фанатов современной поп-музыки. Мероприятие пройдет в мекке столичных модников, Парке Горького. Как не затеряться в толпе и подготовиться ко встрече с David Guetta, скрытными британцами из Gorillaz и загадочными Massive Attack?

Макияж

Сделайте ставку на экстравагантность — скажи «да» голубым теням. Когда, как не летом, можно позволить себе такой бьюти-эксперимент? Главное — никакого перламутра, который так любит ваша бабушка. Чтобы мейк выглядел современно, отдайте предпочтение матовому оттенку (например, как в палетке NARS и Make Up For Ever). Равномерно нанесите тени пальцем, можно не растушевывать их до бровей. Если вы не готовы к настолько яркому образу, используй вместо теней цветной карандаш и подведите им нижнее и верхнее веко — спасибо арт-директору по макияжу Dior Питеру Филипсу за удобную подводку-фломастер всех цветов радуги. Не забудьте хорошо прокрасить ресницы и нанести равномерный тон — с таким макияжем все внимание будет приковано к тебе, поэтому кожа лица должна быть идеальной.

Волосы

Вас ждет насыщенный open-air с танцами до упада, поэтому аккуратная, зализанная прическа — не лучший вариант. Выберите эффект «растрепанных» волос (используйте немного соляного спрея и мусса для объема), и ваш образ будет выглядеть свежим и нетронутым до самого вечера, вне зависимости от ветра и погодных условий.

Маникюр

Хит сезона — матовый. Маникюр почти в нюдовом стиле удачно завершит образ и не перетянет все внимания с макияжа глаз. Чтобы усовершенствовать дизайн, добавьте графические рисунки темных оттенков. И не забудьте запостить фото нового маникюра на фоне сцены и толпы в парке Горького. Фолловеры должны знать, что вы в тренде!

Уход

Чтобы продлить свежесть маникюра и аккуратный вид кутикулы, не забывайте о дополнительном уходе. На открытом солнце на руках могут появиться некрасивые пигментные пятна, а ультрафиолет безжалостно воздействует на кожу и значительно сокращает срок покрытия лака. Поэтому за 20 минут до выхода из дома на главный open air этого лета обязательно нанесите крем с УФ-фильтрами. Да и вообще не забывайте о такой защите кожи каждый день.

Пикник «Афиши», 4 августа

Культовый фестиваль пройдет в столице уже в 15-й раз. Ждем инди-хитов от канадцев Arcade Fire и Belle & Sebastian и экзотического рока из солнечной Австралии от King Gizzard & The Lizard Wizard. Про выступление Земфиры, мы уверены, вы и так знаете.

Мейк

Август в столице — непредсказуемый по погоде. Чтобы возможный дождь и сильный ветер не испортили вам макияж, предлагаем сделать его почти нейтральным и подчеркнуть загар (вы ведь успеете к августу отдохнуть на море?). Хит этого лета — светящаяся, «глазированная» кожа, будто вы только что вернулись с пляжа. Забудьте про хайлайтер — перед нанесением тонального крема используйте чуть больше увлажняющего крема, чем обычно. Ресницы оставьте почти нетронутыми, а на губы пальцами нанесите немного помады сочного вишневого оттенка.

Уход

Делимся лайфхаком — чтобы добиться большего эффекта сияющей кожи, перед нанесением уходовых средств ее необходимо тщательно очистить и удалить верхний слой. Так крем лучше впитывается и воздействует на кожу. Очищение руками — прошлый век. Присмотритесь к миниатюрной, но мощной щеточке для лица Luna go от Foreo (наш фаворит — нежно-розовый оттенок). Благодаря технологии ультразвуковых пульсаций она удалит все загрязнения и жирный блеск и обеспечит нежный массаж, придав коже легкий румянец. Кстати, ее удобно брать с собой — она почти невесомая и размером всего с ватный диск.

Волосы

Чтобы подчеркнуть образ, как будто вы только вернулись с Бали или из Тая, создайте эффект мокрых волос с асимметричным пробором (сразу 2 главных тренда этого лета). Берите пример со стилистов показа Les Copains — слегка подсушите волосы и нанесите мусс, а затем придайте им нужную форму — сделайте немного вьющимися или зачешите назад для более гладких прядей, а для объема сминайте их до полного высыхания. Добавьте немного масла для большего блеска и сбрызните лаком для фиксации.