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Морская укладка: как сделать пляжный гранж без соленой воды
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Морская укладка: как сделать пляжный гранж без соленой воды 

SNCmedia.ru 3 часа назад
Для того, чтобы пляжные локоны или мягкие волны продержались весь вечер (а то и дольше), нужно запомнить несколько простых правил ухода за волосами.
Влажные волосы
Не наносите средства на очень мокрые или сухие волосы. Слегка подсушите их полотенцем, чтобы не сжечь феном или плойкой. На влажных волосах средства лучше фиксируются и защищают их от пересушивания.
Термозащита обязательна
Нанесите на подсушенные волосы термозащитный спрей. Вообще, лучше не забывать об этом средстве, если любите укладки. Нагревание волоса ведет к его сухости и сечению, поэтому если у вас от от природы сухие волосы — о фенах и плойках лучше забыть.
Чем больше спреев — тем лучше
Для придания волосам нужной формы вам понадобится текстурирующий спрей, они есть даже на основе морской соли. Немного нанесите на влажные волосы — и ваша прическа будет максимально естественной, легкой и не потеряет форму. Кстати, после такого спрея волосы совсем не склеиваются, так что на утро расчесать их не будет проблемой.
Немного плойки — и готово
Да, если ваши волосы совсем не держат форму, которая так вам нравится, придется прибегнуть к плойке или диффузору. Более щадящий из двух — диффузор, а если вы прислушались к нашим предыдущим советам и нанесли всевозможные защитные средства на волосы, то боятся и вовсе нечего — укладка не нанесет никакого вреда. Если вы выбираете плойку, то ее диаметр должен быть не менее 25 мм. Накручивайте локоны от лица, чтобы создать эффект легкости. Давайте прядям остыть и переодически встряхивайте их, чтобы между волос проник воздух и локоны не потеряли объем.
Фиксация
Возьмите лак для волос и нанесите немного, активно встряхивая волосы, чтобы не зафиксировать только верхние пряди. Не бойтесь в конце пройтись крупным гребешком по локонам — чем больше воздуха будет в уложенных прядях, тем дольше продержится объем и форма укладки.
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