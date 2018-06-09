Хна, краска или татуаж: какая процедура подойдет твоим бровям

Натуральность прочно вошла в моду и держится в «бьюте-чарте» уже не первый год. Естественный и ровный цвет лица, нюдовый макияж, густые и выразительные брови — вот главные тренды в современном мире красоты. О последнем из них мы сегодня и поговорим.

Все мы мечтаем о красивых бровях правильной формы и цвета. И чтобы без ежедневной коррекции, подкрашивания и прочих заморочек с карандашами, тенями и гелями. Есть масса способов сделать брови выразительными и ухоженными надолго. Самые популярные — окрашивание хной и краской. Чуть сложнее и затратнее — процедура татуажа или микроблейдинга. Какой из этих способов подойдет именно тебе? Давай разбираться вместе.

Хна или краска?

Прежде чем решиться на любой из этих способов, не забудь придать бровям форму. Если ты не готова к постоянным походам в салон, загляни туда хотя бы разок. А потом будешь поддерживать форму самостоятельно. Итак, форма есть, дело за цветом. Чем красить — хной или краской? Подумай, какого результата ты хочешь добиться. Если твоя цель — яркие брови, выбирай хну, она прокрашивает кожу, дает более четкий контур и держится дольше, чем краска. А вот если ты хочешь получить более естественные брови, то отдай предпочтение краске неяркого оттенка. Здесь очень важно подобрать идеальный цвет, который будет сочетаться с твоими волосами. Профессионалы советуют использовать краску при густых бровях с жесткими волосками, а хну для редких или «перещипанных». Что касается сроков «носки», то с краской ты проходишь не больше 2 недель, хна же держится от 3 недель до месяца.

А может, татуаж?

Если эффект на несколько недель не для тебя и ты мечтаешь о чем-то более стойком, рассмотри процедуру татуажа. Он уверенно держится от полугода до двух лет в зависимости от техники нанесения и пигмента. Поэтому, если ты уверена, что выбранная форма бровей тебе точно подходит и не надоест через неделю, то смело выбирай татуаж. Но тут очень важно найти грамотного специалиста! Перед процедурой мастер нарисует эскиз твоих будущих бровей, а затем с помощью специальной машинки прорисует их поверхность. Не пугайся, сразу после татуажа твои брови будут казаться очень яркими и четкими, но уже через пару недель этот эффект сойдет. Из плюсов процедуры: она не травмирует кожу, цвет держится до двух лет, а сходит равномерно и незаметно. Минус один — цена. Татуаж бровей у хорошего мастера будет стоить тебе не дешевле 30 000 рублей.

Что новенького?

Нанонапыление — самая новая техника перманентного макияжа. Тебе под кожу вводят пигмент, но техника его введения кардинально отличается от классического татуажа. Растушевка пигмента производится в самом верхнем слое эпидермиса и без сплошного плотного заполнения, а значит — никаких четко прорисованных линий и рубцов после заживления. Если процедура проведена правильно, то отличить нанонапыление от качественно выполненного макияжа практически невозможно. По «сроку службы» нанонапыление не уступает татуажу — твои брови будут красивые и ухоженные от года до двух лет.