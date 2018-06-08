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Прощай, блонд: Мария Погребняк сменила цвет волос
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Прощай, блонд: Мария Погребняк сменила цвет волос 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Мария Погребняк удивила кардинальной сменой имиджа.
Вот уже много лет визитной картой Марии Погребняк являются светлые волосы. Но несколько часов назад многодетная мама решилась на кардинальные изменения. В своем Instagram она показала результат своего преображения. А чуть позже на красной дорожке «Премии МУЗ-ТВ». Мария появилась под руку с мужем-футболистом Павлом Погребеяком и новой прической.
Теперь поклонники активно обсуждают новый оттенок волос Марии.
А как тебе такой образ звезды, нравится?
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Фото:Instagram
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