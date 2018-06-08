Лайфхаки, которые позволят нарисовать красивую подводку

Красиво подвести глаза — это настоящее искусство. Многие сравнивают это искусство с отношениями, поскольку и то и другое требует упорства и терпения. МедикФорум собрал несколько советов, которые позволят рисовать подводку намного точнее и аккуратнее.

Самые частые ошибки при нанесении подводки

1. Вы красите глаза тупым лайнером, а не острым. Все очень просто. В этом случае достаточно всегда иметь под рукой точилку, которая позволит сделать карандаш для глаз более острым. 2. Ваша подводка отпечатывается на веке. Это особенно характерно для тех, у кого веко не слишком большое, есть складки или жирная кожа. Исправить эту проблему легко, однако решение неожиданно. Не делайте подводку слишком тонкой. Сделайте ее шире в середине глаза. Таким образом лайнер не будет пачкать веко, он будет попадать в складку. Найдите свою ширину лайнера и подводка больше не будет двоиться. 3. Вы хотите изменить цвет лайнера, но вы не знаете, как использовать цветной лайнер. Советы для использования цветного лайнера просты. Достаточно знать, что подчеркивать стоит только одно веко — или верхнее или нижнее. Полностью глаз не стоит подводить с двух сторон, это сделает глаза слишком яркими. 4. Ваш лайнер всегда толще с одной стороны. Эта проблема беспокоит многих. Часто толщина подводки получается разной на разных глазах. Решить проблему просто. Достаточно начать с очень тонких линий. Если они будут не одинаковы, то можно попробовать обе сделать чуть шире и одинаковыми.

5. Вы накладываете жидкий лайнер на нижнее веко и обнаруживаете, что он легко смазывается и пачкает. Для нижнего века стоит использовать только водостойкий карандаш или подводку. Это обезопасит от стекания. 6. Вы закручиваете свои ресницы после того, как вы уже нанесли подводку. Это может размазать ваш лайнер. Закручивайте ресницы сначала. Только после этого используйте лайнер. Это позволит сохранить подводку четкой и спасет ваш макияж. 7. Ваш лайнер размазывается по вашему лицу через несколько часов после того, как вы его нанесли. Красьте нижнее веко водостойкой косметикой. Это спасет ваши глаза от потеков. После этого делайте легкую растушевку. Тени позволят зафиксировать подводку. 8. Вам трудно подобраться достаточно близко к основанию ресниц, поэтому между вашими ресницами и лайнером есть промежуток. Чтобы исправить это наведите свой лайнер так близко, как можете, на линию ресниц, а затем слегка подтяните нижнюю половину своего верхнего века. Это помогает выявить любые пустые пятна рядом с вашими ресницами, которые по-прежнему нуждаются в краске 9. Ваш лайнер неровный. Чтобы исправить эту проблему используйте угол вашей нижней линии ресниц в качестве руководства для ваших движений. Затем поместите лайнер во внешний угол каждого глаза и поставьте точку, прежде чем рисовать линию, чтобы убедиться, что стороны совпадают. 10. Вы слишком низко красите нижнее веко. Это может сделать вас похожими на панду. Чтобы исправить проблему поместите линию как можно ближе к своей линии ресниц, а затем используйте смазочную кисть. После этого сделайте линию дымчатой, это сделает ее не такой заметной.

Какие средства использовать для подводки глаз?

Качество подводки также влияет на результат. Кроме того, важно иметь разные по консистенции подводки для разных целей. Так, например один из самых тонких жидких карандашей для глаз, L'Oreal's Super Liner имеет ультратонкий конический наконечник, поэтому, если точность — это то, что вам нужно, то он вам подойдет. Однако для более толстых линий эта подводка будет совсем неудобной.

Точность аппликатора облегчает работу с труднодоступными местами, такими как внутренние углы и ластик. Если вы любитель геля для глаз, вам может понравиться кремовая формула Бобби Брауна . Он имеет точность жидкого лайнера, но скользит без перетаскивания кожи — и ее легко стирать, если вы допустили ошибку. Он очень долговечен и доступен в черном цвете. Если вам нужно что-то очень дорогое и элитное, то подводка Eye Defing от Tom Ford может вам нравится. Эта подводка является одним из самых дорогих лайнеров для глаз. У двухстороннего лайнера есть наконечник щетки на одном конце, который легко скользит по коже, а на другом конце — тонкий наконечник, который отлично подходит для создания резких линий. Форма лайнера Lan?me 's Grandi?se выглядит немного странно, но аппликатор является одним из самых точных, который рекомендуют многие блогеры. Ультратонкий наконечник и угольно-черная формула хорошо подходят для макияжа на каждый день. Кроме того, кисточка является гибкой, поэтому вы можете настроить ее на любой угол, который вам наиболее удобен.

Как правильно рисовать стрелки?

Используя кисть для подводки для глаз, проведите прямую линию над вашей верхней линией ресниц и, когда вы достигнете внешнего угла, сделайте линию немного толще, нажимая на кисть.

Для кошачьих глаз покиньте верхнюю линию ресниц и продолжайте рисовать мимо вашего века по прямой диагонали. Остановите примерно на 1 см снаружи от угла глаза. Дорисуйте линию нижних ресниц и присоедините ее к верхней линии на внешнем углу глаза. Не торопитесь при создании этой части макияжа. Любая спешка приведет к тому, что линия будет слишком грубой и это сразу станет заметно. Ведите медленно, но уверенно. Тогда стрелка получится аккуратной и не будет казаться неопрятной. Рисуйте стрелки от внутреннего угла глаза, если у вас далеко посаженные глаза. Если ваши глаза находятся слишком близко друг к другу, то начинайте вести линию от середины века. Если вы продлите ее до внутреннего уголка глаза, то визуально ваши глаза немного сместятся к центру и создадут еще больший эффект близкой посадки. Начинать линию с середины века стоит также аккуратно, чтобы не было видно места, где она начинается. Можете украсить внутреннюю часть века белыми тенями, это сделает глаза также визуально немного дальше друг от друга и вытянет ваши глаза в разные стороны и немного вверх, если ваши стрелки будут смотреть вверх. Напомним, что ранее мы рассказали про разные виды стрелок для глаз.