Тестирует гуру: 5 классных новинок для волос

Биохимик, микробиолог, автор методики для восстановления волос SDR Technologies Елена Корнилова (@helenakornilova.sdr) протестировала 5 новых средств для волос и посоветовала, кому приобрести органическую маску для волос от Garnier, стайлинг L’oreal Professionnel и другие бьюти-новинки.

Маска для волос Superfoood, Garnier

Мои волосы: длина обесцвечена 13 раз, пористые, вьющиеся.

Маску применяла по всем правилам, удалив остатки предыдущего ухода шампунем глубокой очистки. Пришлось наносить дважды, оставив на длительное время в большом количестве.

К сожалению, с первого раза не удалось добиться эффекта хорошего кондиционирования. Несмотря на наличие большого количества масел и кислот в составе, чешуйки не разгладились и торчали по всей длине даже после сушки феном и брашинга.

Второй раз решила не экономить и нанесла 50-60 мл. Эффект был примерно такой же — пришлось использовать кондиционер. В этот раз волосы высохли естественным путем. На это ушло 12 часов вместо 8 — у маски оказались очень хорошие влагоудерживающие свойства. Это большой плюс. Но обещанного эффекта разглаживания не было.

Во второй раз, нанеся на свои волосы до пояса маску в размере 50-60 мл, при смывании абсолютно не чувствовался какой-либо эффект кондиционирования и разглаживания — пришлось дополнительно воспользоваться кондиционером.

Плюсы: божественных запах, вызывающий усиленное слюноотделение, хорошие увлажняющие свойства. Минусы: не кондиционирует, не разглаживает, не утяжеляет, тяжело смывается. Кому подойдет: детским, нормальным, тонким, кудрявым волосам на летний сезон. Кому не подойдет: пористым, обесцвеченным, вьющимся, поврежденным волосам. Оценка за запах и увлажняющие свойства: 3 из 5 Цена: 405 руб.

Спрей-уход Advance Techniques, Avon

С основной задачей — придать дополнительный блеск — средство вполне справляется. Главное — не нанести на волосы слишком много жидкости: рискуете получить масляные, слипшиеся пряди. Лучше использовать на финальном этапе укладки. Одно-два нажатия — не больше. При нанесении держите на расстоянии не менее 15 сантиметров от волос. Впечатление нейтральное, ближе к положительному — вполне рабочее бюджетное средство.

Не подойдет для тонких, лишенных объема волос. Цена: 200 руб.

Средство для укладки Wild Stylers 60’s Babe, L’oreal Professionnel

Это средство мне очень понравилось — отличается хорошим текстурирующим эффектом. Любительницы объемных укладок и объема у корней точно оценят! Спрей не склеивает волосы и хорошо фиксирует.

Подойдет для ежедневного использования — без труда удаляется обычным шампунем и не перегружает волосы (9 правил ухода за волосами в жару ищите здесь). На моих тяжелых объем сохранился целых 6 часов — это просто отличный результат. После него пряди прекрасно расчесались. Правда жесткость немного осталась, но это, скорее, приятный бонус. Подойдет для любого типа волос. Когда этот флакон закончится, обязательно куплю такой же.

Цена: 1350 руб.

Гель для укладки волос AND, Kemon

Увы, но для моих экстремально длинных волос «мокрый» эффект вообще не вариант — выглядит это плохо. Но это не значит, что средство от Kemon плохое. Оно действительно создает здоровую «влажность», хорошо текстурируя пряди. Очень рекомендую обратить внимание на этот гель обладательницам кудрявых волос. Но будьте аккуратны с дозировкой: после использования средства волосы быстрее пачкаются. Также подойдет для пористых.

Цена: 1000 руб.

Средство для уплотнения волос Tonic Cream, Kemon

Это средство меня приятно удивило. Давно искала что-то подобное. От природы у меня не совсем прямые волосы — обычно лежат легкой волной. Мне хотелось найти средство, способное превратить их в ровное полотно, но при этом не утяжелить. После нанесения Tonic Cream дала волосам высохнуть естественным путем. Результат поразил. Волна осталась, но при этом на ней не было ни одного торчащего волоска — чудеса! Появилось ощущение, что я только что сходила в салон на укладку. В моем случае новинка справилась со своей задачей на 10 из 5. Обладательницам тонких волос нужно брать совсем немного средства — без фанатизма. Если пряди жесткие, Tonic Cream лучше не использовать — превратит их в «леску».

Цена: 570 руб.