Как быстро отрастить ногти?

Какие витамины укрепляют ногтевую пластину? Какие салонные процедуры помогут восстановить ногти? Работают ли домашние средства? На BeautyHack — восемь дельных советов от экспертов и нейл-блогеров.

Система восстановления ногтей IBX Это салонная процедура, которая эффективна при восстановлении поврежденных ногтей с глубокими трещинами и расслоениями. Компоненты средств, используемых мастером, проникают внутрь ногтевой пластины — это дает возможность укрепить ее естественную структуру. IBX защищает от негативных внешних воздействий здоровые ногти, они будут прочнее, а вы быстрее сможете их отрастить.

IBX System включает две восстанавливающие сыворотки (IBX и IBX Repair), которые содержат масла авокадо и жожоба, а также полимерные микрочастицы. Благодаря этому сочетанию ногти восстанавливаются и становятся плотнее.

Средство IBX не требует снятия, сочетается с любыми покрытиями (в том числе и шеллаком). Важный момент: после его нанесения ногти выглядят абсолютно натурально и не блестят, поэтому IBX подходит и мужчинам.

Японский маникюр Masura

Это многоэтапный салонный уход, во время которого мастер делает скрабирование ногтей гелем, использует несколько сывороток для кутикулы, а для укрепления пластины наносит минеральную пасту и полировочную пудру, а поверх — одно из восьми лечебных покрытий, решающих разные задачи: стимулирование роста, регенерация, заполнение трещин и т.д.

Домашний уход

Делайте солевые ванночки (лучше с морской солью) на 10-15 минут. Регулярно используйте масла для ногтей: наносите их каждый день в течение двух недель, повторите курс через три месяца. А вообще на качество ногтей очень влияет внутреннее состояние организма. Обращали внимание, что после отпуска на море и купания в морской воде, ногти всегда выглядят лучше и становятся прочнее?

Добавьте в рацион продукты с коллагеном, хондроитином, желатином

Перенесенные болезни, изменение гормонального фона (во время беременности, например), а также авитаминоз — все это влияет на качество ногтей. Я не призываю к самолечению и, полагаясь на ответственность читателя, хочу посоветовать два раза в год пить витамины для волос и ногтей. Если у вас есть проблема, добавьте к рациону коллаген, хондроитин, желатин.

Многие девушки пытаются улудшить состояние ногтей народными средствами. Втирание в ноготь сока лимона или массаж воском не работают! А еще не верье лакам и базам для гель-лака, на которых написано «с кератином», «с витаминами», «с кальцием». Все эти компоненты никак не впитаются в ноготь. Это маркетинг чистой воды! При этом само нанесение шеллака никак не навредит ногтю, если его правильно снимать. Доверяйте коррекцию только проверенным мастерам, иначе потом отрастить ногти будет гораздо сложнее.

Если ногти тонкие и слоятся (о причинах читайте тут), накрасьте их йодом. Я не особенно верю в возможность восстановить ногти дома, но эта процедура помогла мне самой, поэтому охотно рекомендую. Результат будет таким же как после

Сделайте пять процедур, повторяя их через день. Первый раз йод впитается очень быстро, затем — медленнее. Во время последней процедуры нанесите средство на ночь. Не переживайте, цвет йода исчезает с ногтя за несколько минут.

Ламинирование ногтей

Всем рекомендую эту процедуру. Я познакомилась с ней полтора года назад. Для ламинирования используется нерастворимое покрытие, которое при правильном нанесении останется на ногте и защищает его от химического воздействия ремувера и механических повреждений при снятии. С маркой Fox мы создали идеальное средство для ламинирования — Cover. Это защитное покрытие для ногтей, поврежденных и не поврежденных. Оно тонкое и нерастворимое, то есть не стирается с ногтей вообще. В крайнем случае его можно спилить, если в этом есть необходимость.

В отличие от большинства нерастворимых материалов, Cover очень пластичный, но при этом ноготь с ним укрепляется и практически не гнется. Плюсов у такого покрытия несколько: гель-лак носится дольше, его снятие проводится очень деликатно (ноготь защищен от любых возможных повреждений). Процедуру можно делать и дома, тем более, что одного флакона вам хватит надолго. Средство наносится в два слоя и сушится в Led или инфракрасной лампе.

Используйте мягкие пилочки

Если ногти слоятся и не растут, используйте мягкие пилочки с небольшой абразивностью — 200-240 грит. Тут я рассказывала о любимых инструментах.

На мой взгляд, расслоение ногтей не имеет прямого отношения к сезону. В большинстве случаев дело во внутренних процессах организма. Но недостаток витаминов может стать причиной расслоения ногтей (и, как следствие, невозможности их отрастить). Если это происходит, скорее всего, вам не хватает в организме кальция, цинка, витаминов группы А, B и С, железа.

Укрепление ногтей акриловой пудрой

Я делала процедуру в салоне Keep Looking. Выбрала именно этот способ укрепления, потому что ногти становятся заметно плотнее. Вначале мастер Оля нанесла базу Luxio и высушила ногти под УФ-лампой. После этого каждый ноготь посыпали акриловой пудрой и вновь высушили под лампой. Особенность такой процедуры в том, что акриловая пудра создает «каркас» ногтя, не дает гель-лаку согнуть его — никакие механические повреждения не страшны!

Использовать акриловую пудру можно для укрепления ногтей на руках и ногах. Визуально они становятся крепче, плотнее.

Многие путают процедуру с обычным наращиванием, но они кардинально отличаются друг от друга. Во-первых, сам ноготь длиннее не становится, а во-вторых, при отрастании его форма не меняется.

Комплекс «Кожа, ногти и волосы», Solgar

Волосы, ногти и кожа лица и тела — первое, что попадает под удар при нехватке витаминов. Когда мои ногти начинают слоиться, прекращаю делать шеллак и фокусируюсь на укреплении организма. Основные компоненты этого комплекса — метилсульфонилметан, витамин С и цинк. Метилсульфонилметан помогает организму вырабатывать коллаген, который, в свою очередь, влияет на прочность и рост ногтей.

У витаминов накопительный эффект. После приема полного курса вы заметите, как ваши волосы стали гладкими, ногти — крепкими, а кожа — эластичной. Кроме того, они помогают справляться с негативным воздействием УФ-лучей. А сейчас это особенно актуально! Витамины из этой серии также рекомедовала певица Лера Туманова в материале о лучших витаминах для волос.