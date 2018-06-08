Кинотавр-2018: как повторить макияж и прическу Екатерины Вуличенко

Кинотавр-2018: как повторить макияж и прическу Екатерины ВуличенкоНовый образ актрисы Екатерины Вуличенко на «Кинотавре» оценили и поклонники звезды, и коллеги по цеху. Еще несколько дней назад во время церемонии открытия киносмотра актриса блистала в образе роковой красавицы в шлейфовом платье и с высокой прической. И вот уже совершенно другая Екатерина — юная и чувственная. Как ей удалось такое преображение? Рассказываем пошагово, как повторить яркий образ актрисы.

Макияж

«Мы выбрали для Екатерины Вуличенко свежий коктейльный макияж», — утверждает официальный визажист Max Factor в России Владимир Калинчев.

1 Если ты хочешь, чтобы макияж на лице выглядел таким же легким и прозрачным, то прежде всего необходимо выровнять тон лица. Для этого потребуется тональная основа, а сверху — немного сатиновой пудры.

2 Правильно подобранный оттенок румян освежит твой образ и придаст лицу яркости и скульптурности. Без румян на скулах макияж может выглядеть плоским и незавершенным. Для актрисы мы использовали немного свежих румян. На скулы добавили деликатное свечение.

3 Брови нужно хорошо расчесать и уложить, а форму заполнить карандашом. Серо-зеленый цвет глаз прекрасно подчеркнут розовые оттенки теней, но прежде мы нанесли коричневый карандаш и растушевали по линии роста ресниц. Объемная тушь помогла нам оформить ресницы и сделать взгляд актрисы более выразительным.

4 Последний штрих — это цвет губ. Мы использовали кушон в коралловом оттенке. Чтобы получить деликатный натуральный эффект его нужно мягко растушевать подушечками пальцев.

Прическа

Воздушные локоны без эффекта склеивания получились благодаря лосьону для укладки — он необходим для защиты от горячего воздействия и подготовки волос к дальнейшей укладке. Все пряди хорошо высушили феном. Затем при помощи больших щипцов создали мягкие локоны с прямым концом. В процессе стайлинга на каждую прядь распылялся сухой лак, который обеспечивал мгновенную фиксацию прически. Завершающий аккорд — спрей для придания волосам объема и сияния, а также спрей для фиксации.