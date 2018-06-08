Ещё
На эту и на ту: татуировки вместо маникюра — новый бьюти-тренд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На эту и на ту: татуировки вместо маникюра — новый бьюти-тренд 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Татуировщики из Лос-Анжелеса придумали, как делать «наколки» на ногтях. Просто идеальный вариант для тех, кто всегда хотел настоящую татуировку, но боялся набить ее на всю жизнь! Все секреты модного ноу-хау — в нашем материале.
Если тебе надоело каждые две недели обновлять гель-лак на ногтях, а душа лежит к минимализму, то эти рисунки точно придутся тебе по душе.
Сначала нужно сделать маникюр, а потом на чистую ногтевую пластину набить понравившийся рисунок. Ногти при этом подрезаются под корень, потому что делать тату на длинных ногтях, скажем, черный френч, — занятие бессмысленное. Минимум раз в две недели нужно придавать ногтям форму при помощи пилочки или снимать длину ножницами.
Игла затрагивает только ноготь и не входит под кожу, так что процедура совершенно безболезненная. Концептуальные галочки, кружочки и закорючки продержатся на твоих ногтях около полугода, пока ноготевая пластина полностью не обвновится. Минималистичный дизайн будет выглядеть органично даже тогда, когда твои ногти уже прилично отрастут, а рисунок спустится на середину ногтя. Если же он тебе надоест, то ноготь всегда можно запилить, сняв верхий слой ногтевой пластины обычной пилочкой.
Это ноу-хау родилось на одной из мужских Недель моды: на тату-мастера Кристиана Бойда снизошло озарение, а его подруга Эмби Стаплетон предложила использовать свои ногти в качестве опыта. Парочке так понравились зарисовки на ногтях, что они создали ап-студию NeedleNails. Там ты не встретишь привычного набора цветных лаков, только специальные татуировачные приборы.
Что ж, теперь осталось только дождаться, когда российские мастера научатся бить на ногтях татуаровки, и можно менять любимую студию маникюра на тату-салон!
А что ты думаешь о новом тренде? Рискнула бы попробовать?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
«Не хочу стать человеком-маской»: актриса Елена Подкаминская — о пластике и процедурах табу Нежнее нежного: как повторить романтичный бьюти-образ Екатерины Шпицы Наливной бюст, но дряблая кожа: Анастасия Волочкова показала неидеальное фото в мини-бикини
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Озвучены намерения лидеров G7 в отношении России90
Названа причина смерти Игоря Ляха14
Умер Игорь Лях70
Россиянам некуда девать деньги162
Перехват российского корабля, запрет Земфиры и другие события дня2
Видео
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:36
Взрыв прогремел на хуторе под Краснодаром
Происшествия Пожары
00:29
Огромная обезьяна атаковала экскаватор
Происшествия
03:40
Цены на бензин рухнули после слов Путина
Экономика
09:59
Умер Игорь Лях
Шоу-бизнес Общество
00:36
Машков «кинул» 110 школьников
Общество
00:28
НЛО порхал возле военной базы
Происшествия
04:06
Перед Путиным оправдались за неухоженный пляж
Общество
00:24
Россиян «травят» треской
Экономика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение