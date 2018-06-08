На эту и на ту: татуировки вместо маникюра — новый бьюти-тренд

Татуировщики из Лос-Анжелеса придумали, как делать «наколки» на ногтях. Просто идеальный вариант для тех, кто всегда хотел настоящую татуировку, но боялся набить ее на всю жизнь! Все секреты модного ноу-хау — в нашем материале.

Если тебе надоело каждые две недели обновлять гель-лак на ногтях, а душа лежит к минимализму, то эти рисунки точно придутся тебе по душе.

Сначала нужно сделать маникюр, а потом на чистую ногтевую пластину набить понравившийся рисунок. Ногти при этом подрезаются под корень, потому что делать тату на длинных ногтях, скажем, черный френч, — занятие бессмысленное. Минимум раз в две недели нужно придавать ногтям форму при помощи пилочки или снимать длину ножницами.

Игла затрагивает только ноготь и не входит под кожу, так что процедура совершенно безболезненная. Концептуальные галочки, кружочки и закорючки продержатся на твоих ногтях около полугода, пока ноготевая пластина полностью не обвновится. Минималистичный дизайн будет выглядеть органично даже тогда, когда твои ногти уже прилично отрастут, а рисунок спустится на середину ногтя. Если же он тебе надоест, то ноготь всегда можно запилить, сняв верхий слой ногтевой пластины обычной пилочкой.

Это ноу-хау родилось на одной из мужских Недель моды: на тату-мастера Кристиана Бойда снизошло озарение, а его подруга Эмби Стаплетон предложила использовать свои ногти в качестве опыта. Парочке так понравились зарисовки на ногтях, что они создали ап-студию NeedleNails. Там ты не встретишь привычного набора цветных лаков, только специальные татуировачные приборы.

Что ж, теперь осталось только дождаться, когда российские мастера научатся бить на ногтях татуаровки, и можно менять любимую студию маникюра на тату-салон!

А что ты думаешь о новом тренде? Рискнула бы попробовать?

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Фото:Instagram