Юлия Савичева задумалась о смене имиджа

Певица Юлия Савичева опубликовала в Инстаграме фото с длинными распущенными волосами и спросила читателей, каких перемен они от нее ждут.

Молодая женщина призналась, что всю свою жизнь была «рыженькой». Оттенки цвета волос менялись, Савичева была более светлой, практически блондинкой, экспериментировала с ярко-рыжим, больше похожим на красный, но никогда не перекрашивалась кардинально. Брюнеткой и блондинкой певица успела побывать только в рамках развлекательных шоу, где примеряла парики, чтобы войти в образ другого исполнителя.

Интересно, что дочь Савичевой Анна, которая тоже сначала была рыжеватой, начала темнеть, теперь она стала светло-русой, а прямые волосы завились в кудряшки. Осознавая, что никогда не меняла имидж кардинально, Юлия спросила у своих читателей, какой цвет волос мог бы ей подойти больше, чем рыжий. Поклонники в один голос заявили, что рыжие волосы — «фишка» Савичевой, которую она не должна убирать.