Нежнее нежного: как повторить романтичный бьюти-образ Екатерины Шпицы

В свои 32 года актриса Екатерина Шпица поражает поклонников естественной красотой. Она напоминает хорошенькую фарфоровую куколку: нежные локоны, чувственные губы, немного вздернутый носик. Если тебе захочется создать женственный образ для свидания, то WMJ.ru совместно с экспертами Wella Professionals и Max Factor собрали для тебя подробное руководство к действию на примере образа Шпицы.

Обычно на укладку уходит больше времени, чем на макияж, да и просто чтобы ненароком его не смазать, подготовку образа лучше всего начать именно с прически. На чистые и сухие волосы (на засаленные пряди хорошо не ляжет ни оно средство) нанеси спрей-мусс. Особое внимание удели корням, потому что прикорневой объем — визитная карточка любой прически.

Однако не забудь и про кончики, иначе они останутся без защиты от воздействия высоких температур, пока ты будешь завивать локоны горячими щипцами. Лучше всего взять щипцы среднего размера, они создадут нежную девичью укладку на волосах абсолютно любой длины без создания эффекта афрокудрей. Если хочешь придать прическе еще больше объема и невинной воздушности, то вычеши их брашингом. Главное — не забудь зафиксировать творение лаком сильной фиксации, иначе все твои старания очень быстро раскрутятся.

Первое правило при создании любого нежного макияжа — минимализм, отсутствие агрессивных цветов и резких переходов. Сделай акцент на губы, для этого используй яркую помаду природного оттенка с блестящем финишем. Без идеальной кожи образ не получится, но и эффект маски на лице будет не к месту. С особой тщательностью нанеси легкий тон.

Не забудь про брови: они должны быть слегка подкрашены и при этом хорошо расчёсаны. В макияже глаз отложи черную подводку или палетку для smoky eyes. Тебе необходимо создать легкую сатиновую дымку в жемчужных оттенках с лиловым акцентом в складке века. Глаза слегка выдели карандашом, тщательно прорисуй межресничное пространство, а ресницы подкрути обычной тушью, не оставь ни одного комочка. Завершаем образ мягкой алой помадой без прорисовки контура карандашом. Для естественного эффекта ее можно вбить в губы подушечками пальцев.

Все, нежный и естественный образ готов. Такого ангелочка так и хочется носить на руках и простить ей все невинные шалости, согласна?

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Фото:Архивы пресс-служб Wella Professionals и Max Factor