5 новых стайлеров для волос, которые обязательно стоит попробовать

Нет ничего красивее, чем здоровые и ухоженные волосы. Но иногда даже самого грамотного ухода оказывается мало для того, чтобы прическа выглядела «на миллион». Возможность ежедневно посещать салон красоты есть далеко не у всех, а ходить с красивой укладкой очень хочется. Нам на помощь приходят производители фенов, стайлеров и прочих гаджетов для волос — каждый год они удивляют нас все новыми приборами, обещая, что на этот раз твою укладку точно не отличат от «салонной».

Мы внимательно изучили новинки популярных брендов и выбрали для тебя 5 самых крутых гаджетов для волос.

Стайлер Wave And Nourish Lee Stafford

Знаешь, какая укладка уже второе лето подряд становится самой модной?! Конечно, пляжные локоны! Разные по диаметру и при этом хорошо «структурированные» локоны ты легко и быстро создашь при помощи стайлера Wave And Nourish от бренда Lee Stafford. Гаджет выглядит не совсем обычно, но и результат после завивки сильно тебя удивит! Из приятных бонусов: стайлер позволяет работать даже с очень длинными волосами, укладывая их в специальные ложбинки.

Цена — около 3300 рублей.

Стайлер E-Styler Cotton Candy

В этом приборе гармонично уживаются сразу несколько полезных функций: выпрямление, ионизация, снятие статического электричества. Кроме того, всего за пару минут стайлер поможет тебе не только выпрямить волосы, но и придать им объем у корней. А главное, он очень удобный и простой в использовании, ведь внешне он мало чем отличается от твоей привычной щетки для волос.

Цена — около 10 000 рублей.

Термощетка Remington Keratin Protect Heated

Если ты давно мечтаешь научиться крутить идеальные локоны — обязательно попробуй эту новинку от Remington. С помощью этой термощетки ты легко и быстро создашь самую модную укладку этого лета — естественные и объемные локоны. Диаметр щетки — 38 мм, так что твои локоны будут выглядеть очень натурально — никаких склеенных прядей «под барана». А кератиновое покрытие стайлера обеспечит твоим волосам защиту во время горячей укладки.

Цена — около 4700 рублей.

Машинка для создания локонов BaByliss PRO MIRACURL

Бренд BaByliss славится своими стайлерами для волос. Но на этот раз производитель обещает, что этот гаджет произведет революцию в мире парикмахерского искусства! С BaByliss Pro MIRACURL ты сможешь завить локоны быстро, а главное, без особых усилий: прядь волос сама втягивается в машинку и укладывается в виде спирали в специальную керамическую камеру нагрева. Через 8−12 секунд ты получаешь идеальный локон! Легкие волны или крутые завитки — решать тебе, просто меняй режимы и фантазируй с прическами.

Цена — около 14 000 рублей.

Стайлер Braun Satin Hair 7 SensoCare

Если ты хочешь делать «горячие» укладки, но переживаешь за здоровье своих волос, попробуй Satin Hair 7 SensoCare от Braun. Этот гаджет очень «умный»: благодаря функции автоматической настройки стайлер сам устанавливает температуру, идеальную для твоего типа волос. Как это возможно? Специальные сенсоры, встроенные в пластины «утюжка», считывают состояние и уровень влажности твоей шевелюры. Более того, во время укладки температура меняется, так что риск испортить волосы, «пересушив» их, минимален. Ну, а крутить локоны или вытягивать пряди — тут уже решать тебе. Стайлер с легкостью исполнит и то, и другое.

Цена — около 7000 рублей.