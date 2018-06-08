Как полюбить свое тело?

Большинство девушек слишком одержимы своими недостатками, парни тоже могут страдать от низкой самооценки, но среди них это встречается гораздо реже. У каждого человека есть свои особенности, которые нельзя считать недостатками. Признание собственных особенностей необходимо для повышения самооценки. Предлагаем поработать над своей самооценкой, эти рекомендации помогут полюбить свое тело.

Избавься от журналов про красоту

Эти журналы загромождают дом, но самое неприятное в том, что они загромождают разум, формируя ложные понятия о красоте. Если желание просматривать журналы или модные паблики все-таки пересилит, то нужно помнить одну вещь — для того, чтобы получить один идеальный снимок, нужно отбраковать десятки неудачных, а затем потратить много времени на работу в фоторедакторе. Снимки из журналов действительно красивые, но они далеки от реальности.

Перестать говорить и думать о себе плохо

Не нужно постоянно подчеркивать те особенности, которые ты считаешь недостатками, многие из них незаметны никому, кроме тебя. Если же в окружении есть человек, который любит указывать на недостатки, то с ним нужно провести серьезный разговор или вовсе прекратить общение.

Блок похожие статьи

Прислушиваться к своему телу

Тело всегда знает, что ему нужно в данный момент, важно слушать и понимать собственное тело. Обретя понимание своего тела, ты будешь любить его веще больше. Тело само подскажет, когда и что ему нужно съесть, во сколько лечь спать и как заниматься спортом.

Тренировки перед зеркалом

Занимаясь спортом, важно видеть свое отражение в зеркале. Существует проверенная психологическая практика для повышения самооценки, она предполагает тренировки перед зеркалом в голом виде. Первые занятия шокируют и даже вызывают некий негатив, но в дальнейшем такая нестандартная практика приводит к улучшению самооценки.

Забота о теле

Любовь к собственному телу усиливается от заботы о нем. Забота проявляется в приятных мелочах — приобретения хороших средства по уходу за телом, ароматной соли для ванны, качественного солнцезащитного крема, периодических визитов в сауну или спа-салоны.

Наполнение тела здоровой едой

От еды зависит не только самочувствие, но и мышление человека. Сбалансированный рацион с преобладанием натуральных качественных продуктов обеспечивает не только укрепление здоровья и гармонизацию фигуры, но и проявление заботы о теле для повышения самооценки.

Не нужно позволять своему телу голодать, даже на диете важно подбирать правильные продукты для утоления голода.

Разрешение на лень

Иногда лень — это не прихоть, а потребность тела. Продуктивность и многозадачность — это в духе времени, тем не менее, телу необходим отдых. Непродолжительная пауза позволит расслабиться и набраться сил, тело нуждается в отдыхе, как в еде или воде.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Как сделать волосы более густыми и длинными?

Как ухаживать за волосами после тренировки?

Как ухаживать за кожей летом?