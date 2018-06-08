Повязки и ободки для волос своими руками: 5 мастер-классов

1. Двусторонняя повязка для волос из ткани: мастер-класс

Фото: happytogetherbyjess.com «Фишка» такой повязки в том, что при использовании разных тканей она получается двусторонней, и её можно носить как две разные повязки. Главное — аккуратно обработать все швы и убрать кончики нитей, чтобы работа со всех сторон выглядела опрятно.

Вам потребуется:

— 2 или больше вида ткани для повязки (лучше подбирать ткань похожего качества и плотности, при этом — разной сочетающейся расцветки);

— эластичная лента;

— ножницы;

— нитки;

— швейная машина;

— шнурок и английская булавка.

1. Измерьте обхват головы и постройте выкройку. Учитывайте, что задняя часть повязки будет присборена на резинке.

Фото: happytogetherbyjess.com 2. Добавьте по сантиметру для припусков на швы и выкроите 4 детали повязки из разной ткани.

Фото: happytogetherbyjess.com 3. Сложите детали лицевыми сторонами внутрь и сострочите, как показано на фото.

Фото: happytogetherbyjess.com 4. Прикрепите английскую булавку к кончику шнура и выверните детали с помощью этой конструкции.

Фото: happytogetherbyjess.com 5. Вывернутую деталь задней части повязки отутюжьте и отстрочите по обеим длинным сторонам, отступив около 0,7 см.

Фото: happytogetherbyjess.com 6. Определите длину резинки, которая вам понадобится. Проденьте резинку в заднюю деталь повязки. Прострочите несколько раз с одной из сторон. Соберите деталь на резинке и таким же образом закрепите её с другой стороны.

Фото: happytogetherbyjess.com 7. Отутюжьте переднюю часть повязки. Края ткани с незашитых сторон подверните внутрь, как показано на фото.

Фото: happytogetherbyjess.com 8. Вложите деталь задней части повязки в деталь передней части и несколько раз прострочите, как показано на фото. Повторите с другой стороны. Готово!

Фото: happytogetherbyjess.com 2. Повязка для волос из ткани на резинке: мастер-класс

Фото: craftsnob.com По сути, это — немного облегчённый вариант повязки из предыдущего мастер-класса. Разница тут в том, что вам потребуется эластичная лента пошире (хотя бы 2 см шириной). Хорошо будет смотреться резинка с каким-нибудь декором (цветная, с золотой или серебряной нитью и так далее).

Вам потребуется:

— ткань;

— цветная эластичная лента средней ширины (2-3 см);

— ножницы;

— нитки;

— булавки;

— швейная машина.

1. Определитесь с длиной и шириной будущей повязки. Постройте выкройку — вам нужна одна деталь (можно ориентироваться на схему из мастер-класса 1). Выкроите две одинаковые детали повязки, не забыв про припуски на швы.

Фото: craftsnob.com 2. Сколите детали лицевыми сторонами внутрь. Припуски коротких сторон подверните и заутюжьте, как показано на фото.

Фото: craftsnob.com 3. Вложите между деталями эластичную ленту и прострочите, как показано на фото.

Фото: craftsnob.com 4. Выверните повязку.

Фото: craftsnob.com 5. Отутюжьте повязку.

Фото: craftsnob.com 6. Припуски свободной короткой стороны подверниту внутрь и заутюжьте. Вложите внутрь второй край эластичной ленты и пристрочите на машине. Готово.

Фото: craftsnob.com 3. Широкая трикотажная повязка для волос: мастер-класс

Фото: abeautifulmess.com Вам потребуется:

— трикотажная ткань;

— швейная машина;

— ножницы;

— нитки, иголка.

1. Ориентируясь на нужную длину и ширину повязки, постройте выкройку и выкроите из трикотажа деталь, как показано на фото. Не забудьте о припусках на швы.

Фото: abeautifulmess.com 2. Сложите деталь пополам вдоль, лицевой стороной внутрь, и прострочите.

Фото: abeautifulmess.com 3. Выверните повязку, края незашитых сторон подверните внутрь и сшейте вручную или на машине.

Фото: abeautifulmess.com 4. Кожаная повязка-ободок для волос: мастер-класс

Фото: rufflesandstuff.com Такую повязку-ободок можно сделать как из натуральной, так и из искусственной кожи. В данном случае использован материал от старой сумочки — возможно, вы пустите в дело ненужный кусок кожи или ремешок.

Вам потребуется:

— искусственная или натуральная кожа;

— эластичная лента (желательно — в цвет кожи);

— прочный клей;

— ножницы;

— швейная машина;

— нитки.

1. Выкроите из кожи детали в виде двух полосок.

Фото: rufflesandstuff.com 2. Из одной из полосок сформируйте и склейте бантик, как показано на фото. Приклейте бант к второй полоски по центру.

Фото: rufflesandstuff.com 3. Сделайте надрезы на краях кожаной части будущего ободка. Проденьте в них эластичную ленту и застрочите, как показано на фото. Готово!

Фото: rufflesandstuff.com 5. Повязка для волос с цветами из ткани: мастер-класс

Фото: flamingotoes.com В зависимости от выбранной вами ткани повязка может получиться нежным и романтичным или ярким и заметным аксессуаром. Необработанные края ткани придадут работе лёгкую небрежность и оригинальность.

Вам потребуется:

— плотная ткань для основы повязки;

— тонкая ткань для декора (шифон, шёлк);

— несколько бусин;

— пара обычных резинок для волос;

— портновские булавки;

— ножницы;

— иголка и нитки;

— швейная машина.

1. Определитесь с длиной и шириной повязки. Выкроите деталь основы по косой.

Фото: flamingotoes.com 2. Деталь для декора кроится из тонкой ткани тоже по косой. Её нужно сделать в полтора раза шире и длинее детали основы. Закладывая складки, приколите булавками деталь декора к основе, как показано на фото. Обратите внимание на участок без складок: оставьте его там, где вы планируете разместить тканевый цветок.

Фото: flamingotoes.com 3. Пришейте деталь декора к основе, как показано на фото.

Фото: flamingotoes.com 4. Обрежьте края тонкой ткани с обеих сторон.

Фото: flamingotoes.com 5. Добавьте повязке небрежности, немного растрепав края.

Фото: flamingotoes.com 6. Делаем цветок. Вырежьте из тонкой ткани несколько круглых деталей. Сложите их и пришейте к повязке.

Фото: flamingotoes.com 7. По желанию добавьте «лепестков» из плотной ткани.

Фото: flamingotoes.com 8. Добавьте несколько бусин.

Фото: flamingotoes.com 9. Свяжите узлом две резинки для волос, как показано на фото.

Фото: flamingotoes.com 10. Подвернув короткие стороны повязки, пришейте к ней резинки.

Фото: flamingotoes.com